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10 लाख के बजट में सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली बेहतरीन कारें, पेट्रोल और CNG के टॉप ऑप्शंस

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Best Mileage Cars Under 10 Lakh
BY: वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Publish Date: Mon, 08 Jun 2026 (17:08 IST) Updated Date: Mon, 08 Jun 2026 (17:23 IST)
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आज के समय में जब ईंधन (Fuel) की कीमतें लगातार बदल रही हैं, कार खरीदते समय माइलेज सबसे बड़ा फैक्टर होता है। अगर आपका बजट 10 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक है और आप एक ऐसी कार चाहते हैं जो जेब पर भारी न पड़े, तो बाजार में कई बेहतरीन विकल्प मौजूद हैं।
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10 लाख के अंदर आने वाली बेस्ट माइलेज कारें

1. Maruti Suzuki Celerio (बेस्ट पेट्रोल माइलेज)
 
माइलेज के मामले में मारुति सुजुकी का कोई मुकाबला नहीं है और सेलेरियो इस लिस्ट में सबसे ऊपर है।
माइलेज (पेट्रोल): लगभग 25.24 किमी/लीटर
माइलेज (CNG): लगभग 34.43 किमी/किग्रा
कीमत: ₹ 5.37 लाख से ₹ 7.04 लाख (एक्स-शोरूम)
क्यों खरीदें: यह शहर में ड्राइव करने के लिए बेहद आसान है और इसका मेंटेनेंस खर्च भी बहुत कम है।
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2. Maruti Suzuki WagonR (एवरग्रीन फैमिली कार)
वैगनआर भारत के मध्यमवर्गीय परिवारों की पहली पसंद रही है। इसका केबिन स्पेस और माइलेज दोनों ही लाजवाब हैं।
 
  • माइलेज (पेट्रोल): लगभग 24.35 किमी/लीटर
  • माइलेज (CNG): लगभग 33.47 किमी/किग्रा
  • कीमत: ₹ 5.54 लाख से ₹ 7.33 लाख (एक्स-शोरूम)
  • क्यों खरीदें: इसका "टॉल-बॉय" डिजाइन बेहतरीन हेडरूम देता है और सीएनजी वेरिएंट बेहद किफायती है।
     
3. Maruti Suzuki Baleno / Toyota Glanza (प्रीमियम हैचबैक)
अगर आपको माइलेज के साथ-साथ फीचर्स, लुक और प्रीमियम फील भी चाहिए, तो बलेनो या ग्लैंजा सबसे बेस्ट ऑप्शन हैं।
  • माइलेज (पेट्रोल): लगभग 22.35 किमी/लीटर
  • माइलेज (CNG): लगभग 30.61 किमी/किग्रा
  • कीमत: ₹ 6.66 लाख से ₹ 9.83 लाख (एक्स-शोरूम)
  • क्यों खरीदें: इसमें 360-डिग्री कैमरा, हेड-अप डिस्प्ले जैसे आधुनिक फीचर्स मिलते हैं और माइलेज भी शानदार रहता है।
     
4. Tata Tiago iCNG (सुरक्षा और माइलेज का कॉम्बो)
अगर माइलेज के साथ आपकी पहली प्राथमिकता 'सेफ्टी' (Safety) है, तो टाटा टियागो आपके लिए बनी है। इसे ग्लोबल NCAP में 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है।
  • माइलेज (पेट्रोल): लगभग 19.01 किमी/लीटर
  • माइलेज (CNG): लगभग 26.49 किमी/किग्रा
  • कीमत: ₹ 5.65 लाख से ₹ 8.90 लाख (एक्स-शोरूम)
  • क्यों खरीदें: टाटा की ट्विन-सिलेंडर तकनीक के कारण सीएनजी वेरिएंट में भी आपको पूरा बूट स्पेस (डिक्की) मिलता है।

5. Hyundai Grand i10 Nios (स्टाइल और फीचर्स)
हुंडई की यह कार अपने प्रीमियम इंटीरियर, स्मूथ इंजन और बेहतरीन फीचर्स के लिए जानी जाती है।
  • माइलेज (पेट्रोल): लगभग 16 से 18 किमी/लीटर
  • माइलेज (CNG): लगभग 27 किमी/किग्रा
  • कीमत: ₹ 5.92 लाख से ₹ 8.56 लाख (एक्स-शोरूम)
  • क्यों खरीदें: इसका इंटीरियर इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा प्रीमियम महसूस होता है और इसमें 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड मिलते हैं।
फाइनल वर्ड : अगर आपका एकमात्र लक्ष्य सबसे ज्यादा माइलेज निकालना है, तो Maruti Celerio या WagonR के CNG मॉडल की तरफ जाएं। लेकिन अगर आप सेफ्टी और फीचर्स से समझौता नहीं करना चाहते, तो Tata Tiago या Maruti Baleno बेस्ट चॉइस हैं।

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