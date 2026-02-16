JSW MG Motor India का बड़ा ऐलान, 2026 में 4 नए मॉडल लॉन्च, 5,000 करोड़ रुपए तक का निवेश करेगी कंपनी

जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया वृद्धि के अगले चरण को गति देने के लिए पांच वर्षीय योजना के तहत इस वर्ष चार नए मॉडल पेश करने की योजना बना रही है, जिनमें एक ‘प्लग-इन हाइब्रिड’ एसयूवी भी शामिल है। कंपनी के प्रबंध निदेशक अनुराग मेहरोत्रा ने साथ बातचीत में कहा कि कंपनी ने प्रीमियम एसयूवी ‘मेजेस्टर’ पेश की है
और अपनी उत्पादन क्षमता को वर्तमान के 1.2 लाख इकाई से बढ़ाकर तीन लाख वाहन सालाना करने जा रही है। इसके अलावा, कंपनी स्थानीय उत्पादन को भी बढ़ाएगी और नए मॉडल लाएगी। इसमें कुल मिलाकर 5,000 करोड़ रुपये तक का निवेश होगा। Edited by : Sudhir Sharma