Dharma Sangrah

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






JSW MG Motor India का बड़ा ऐलान, 2026 में 4 नए मॉडल लॉन्च, 5,000 करोड़ रुपए तक का निवेश करेगी कंपनी

Advertiesment
हमें फॉलो करें JSW MG Motor India

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , सोमवार, 16 फ़रवरी 2026 (16:16 IST)
जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया वृद्धि के अगले चरण को गति देने के लिए पांच वर्षीय योजना के तहत इस वर्ष चार नए मॉडल पेश करने की योजना बना रही है, जिनमें एक ‘प्लग-इन हाइब्रिड’ एसयूवी भी शामिल है। कंपनी के प्रबंध निदेशक अनुराग मेहरोत्रा ​​ने साथ बातचीत में कहा कि कंपनी ने प्रीमियम एसयूवी ‘मेजेस्टर’ पेश की है
ALSO READ: Maruti Suzuki Brezza अब 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ, जानिए कीमत पर पड़ेगा कितना असर
और अपनी उत्पादन क्षमता को वर्तमान के 1.2 लाख इकाई से बढ़ाकर तीन लाख वाहन सालाना करने जा रही है।  इसके अलावा, कंपनी स्थानीय उत्पादन को भी बढ़ाएगी और नए मॉडल लाएगी। इसमें कुल मिलाकर 5,000 करोड़ रुपये तक का निवेश होगा। Edited by : Sudhir Sharma

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

Gold Silver Price Today: सोने-चांदी में गिरावट, देखें शहरवार नए रेट

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels