janma asthmi

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Kushaq, Slavia और Kylaq के शानदार लिमिटेड एडिशन लॉन्च, जानिए क्या है कीमत और फीचर्स

Advertiesment
हमें फॉलो करें Skoda Cars

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, सोमवार, 11 अगस्त 2025 (16:46 IST)
स्कोडा ऑटो इंडिया ने सोमवार को अपनी 25वीं वर्षगांठ पर भारत में सबसे ज्यादा बिक्री वाले तीन मॉडलों के सीमित संस्करण पेश करने की घोषणा की है। कंपनी ने बताया कि सीमित संस्करण में कुशाक, स्लेविया और कायलाक मॉडलों को और ज्यादा बेहतर डिजाइन तथा प्रीमियम फीचरों के साथ उतारा गया है।

इन वाहनों पर 25वीं वर्षगांठ का विशेष बैज भी होगा। स्कोडा ऑटो इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर आशीष गुप्ता ने कहा कि ए विशेष संस्करण कंपनी के प्रशंसकों को ध्यान में रखते हुए पेश किए गए हैं। इनमें स्पोर्टी लुक और प्रीमियम फीचरों को जोड़ा गया है। सीमित संस्करण में तीनों कारों की 500-500 इकाइयां उपलब्ध होंगी। 
ALSO READ: Vivo Y400 5G : 32MP सेल्फी कैमरा और 6,000mAh बैटरी वाला सस्ता 5G स्मार्टफोन
क्या है कीमत 
विशेष संस्करण में कुशाक की कीमत 16.39 लाख रुपए से 19.09 लाख रुपए, स्लेविया की 15.63 से 18.33 लाख रुपए और कायलाक की 11.25 से 12.89 लाख रुपए रखी गई है।
 
क्या हैं खास फीचर्स 
Skoda ने अपनी कारों को नए फीचर्स के साथ ऑफर किया है। इनमें 360 डिग्री कैमरा, पडल लैंप, अंडर बॉडी लाइट, फिन स्‍पॉयलर और बॉडी गार्निश को दिया गया है। लेकिन इन सभी फीचर्स को एक्‍सेसरीज किट के तौर पर ऑफर किया गया है। कोडा अपनी Kushaq और Slavia को दो इंजन ऑप्शंस 1.0-लीटर TSI और 1.5-लीटर TSI के साथ पेश करती है। वहीं, Kylaq में कंपनी सिर्फ 1.0-लीटर TSI इंजन का ऑप्शन देती है। इन तीनों मॉडलों में मैनुअल और ऑटोमैटिक, दोनों तरह के ट्रांसमिशन ऑप्शन उपलब्ध हैं। Edited by : Sudhir Sharma

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

नवी मुंबई के अस्पताल के बेसमेंट में लगी आग, सभी मरीजों को निकाला सुरक्षित बाहर
होम
जन्माष्टमी
Shorts
फोटो
Reels