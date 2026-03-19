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भारत में लॉन्च हुई Mini Cooper S Victory Edition, कीमत 57.5 लाख, 1965 रैली से प्रेरित लिमिटेड मॉडल

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Mini Cooper S Victory Edition
BY: वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Thu, 19 Mar 2026 (17:41 IST) Updated Date: Thu, 19 Mar 2026 (17:45 IST)
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लक्जरी कार कंपनी Mini ने भारतीय बाजार में नई Mini Cooper S Victory Edition लॉन्च कर दी है। इस स्पोर्टी हैचबैक की एक्स-शोरूम कीमत 57.5 लाख रुपये रखी गई है। इस कार को भारत में CBU (Completely Built Unit) रूट से लाया जाएगा और यह सीमित यूनिट्स में उपलब्ध होगी। इच्छुक ग्राहक इसे अपने नजदीकी Mini डीलरशिप पर जाकर बुक कर सकते हैं, जबकि डिलीवरी तुरंत शुरू कर दी गई है।
 
कंपनी इस मॉडल के साथ 2 साल की अनलिमिटेड किलोमीटर वारंटी और रोडसाइड असिस्टेंस दे रही है। इसके अलावा अतिरिक्त वारंटी और सर्विस पैकेज का विकल्प भी मिलेगा। फाइनेंस की सुविधा BMW India Financial Services के जरिए उपलब्ध कराई जाएगी।
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1965 मॉन्टे कार्लो रैली से प्रेरित लिमिटेड एडिशन

 
Mini Cooper S Victory Edition एक लिमिटेड रन मॉडल है, जो 1965 की मॉन्टे कार्लो रैली जीतने वाली Mini Cooper S से प्रेरित है। उस समय यह कार रेस ड्राइवर Timo Mäkinen और Paul Easter ने चलाकर जीत हासिल की थी। भारत के लिए इसकी केवल कुछ यूनिट्स ही आवंटित की गई हैं।
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कार को Chilli Red कलर में पेश किया गया है, जिसमें बोनट, रूफ और पीछे की तरफ सफेद स्ट्राइप दी गई है। इसके साथ साइड पर ‘52’ ग्राफिक्स और C-पिलर पर ‘1965’ बैज लगाया गया है। इसमें ब्लैक पैनोरमिक रूफ, 18-इंच JCW Lap Spoke टू-टोन अलॉय व्हील्स और सिग्नेचर LED लाइटिंग मिलती है, जिसमें अलग-अलग लाइट मोड और एनिमेटेड इफेक्ट दिए गए हैं।

अंदर से हाई-टेक और स्पोर्टी इंटीरियर

 
कार का केबिन मिनिमल डिजाइन के साथ डिजिटल कंट्रोल पर आधारित है और इसमें रिसाइकल्ड मैटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। इसमें JCW स्पोर्ट सीट्स, Vescin Black अपहोल्स्ट्री, पैडल शिफ्टर वाला JCW स्टीयरिंग व्हील और ‘1965’ डिटेलिंग दी गई है। डैशबोर्ड और डोर पैनल पर टेक्सटाइल फिनिश, एम्बिएंट लाइटिंग और प्रोजेक्शन एलिमेंट्स मिलते हैं।
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इसमें सर्कुलर OLED टचस्क्रीन के साथ MINI Operating System 9, वॉयस कंट्रोल, हेड-अप डिस्प्ले, Harman Kardon ऑडियो सिस्टम, वायरलेस Apple CarPlay और Android Auto, नेविगेशन, रिमोट सर्विस और डिजिटल की जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

दमदार इंजन और परफॉर्मेंस

 
कार में 2.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 204hp की पावर और 300Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें 7-स्पीड ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया गया है। यह कार 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार सिर्फ 6.6 सेकंड में पकड़ सकती है, जबकि इसकी टॉप स्पीड 242 किमी/घंटा है।
 
इसके अलावा इसमें एडाप्टिव सस्पेंशन, JCW स्पोर्ट ब्रेक्स, मल्टीपल ड्राइव मोड, वायरलेस चार्जिंग, क्रूज़ कंट्रोल, पार्किंग असिस्ट और कई सेफ्टी फीचर्स जैसे एयरबैग, ABS, डायनेमिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और रियर-व्यू कैमरा भी दिया गया है। Edited by : Sudhir Sharma

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