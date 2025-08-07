Nissan Magnite Kuro Edition अपने रेगुलर मॉडल से कितना अलग

Nissan Magnite Kuro Edition Price in india : पॉपुलर कॉम्पैक्ट SUV मैग्नाइट का कुरो एडिशन (Nissan Magnite Kuro Edition) लॉन्च हो गया है। कंपनी ने कार के इस एडिशन को प्री-फेसलिफ्ट मॉडल में बंद कर दिया था। SUV में सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग के साथ 360-डिग्री कैमरा जैसे 40+ फीचर्स और 20kmpl तक का माइलेज मिलता है। इस निसान मैग्नाइट के इस स्पेशल एडिशन की कीमत 8.31 लाख रुपए है। इसकी बुकिंग लॉन्च होने के साथ ही शुरू कर दिया गया है।