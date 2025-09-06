Festival Posters

सस्ती हुई Renault के कारें, जानिए कौनसे मॉडल की कितनी गिरी कीमत

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , शनिवार, 6 सितम्बर 2025 (16:43 IST)
Renault cars price cut : रेनॉ इंडिया ने वस्तु एवं सेवा कर (GST) में कटौती का लाभ ग्राहकों को देते हुए अपनी कारों के दाम 96 हजार रुपए तक कम करने की घोषणा की है। फ्रांसीसी कार निर्माता कंपनी रेनॉ की पूर्ण स्वामित्व वाली इकाई रेनॉ इंडिया ने बताया कि वह जीएसटी 2.0 के लाभों को अपने पूरे उत्पाद पोर्टफोलियो में शामिल करेगी। कीमतों में 96,395 रुपए तक की कटौती का लाभ 22 सितंबर को या उसके बाद की सभी डिलीवरी पर लागू होगा।
 
कंपनी ने बताया कि रेनॉ ट्राइबर के वैरिएंट्‍स की कीमत 53,695 रुपए से 80,195 रुपए तक कम हो जाएगी। काइगर के दाम में 53,695 रुपए से लेकर 96,395 रुपए तक और क्विड की कीमत 40,095 रुपए से लेकर 54,995 रुपए तक कम की जा रही है।
 
इन बदलावों के बाद ट्राइबर और काइगर की नई कीमत 5,76,300 रुपए से शुरू होगी, जबकि क्विड की कीमत 4,29,000 रुपए से शुरू होगी। ग्राहक देश भर के सभी डीलरशिप पर नयी कीमतों पर बुकिंग आज ही शुरू कर सकते हैं। रेनॉल्ट इंडिया के प्रबंध निदेशक, वेंकटराम मामिलपल्ले ने कहा कि जीएसटी 2.0 का पूरा लाभ ग्राहकों तक पहुंचाना हमारे ग्राहकों के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हमारा मानना है कि यह समयोचित पहल न केवल हमारी कारों को अधिक सुलभ बनायेगी, बल्कि त्योहारी मौसम मांग को भी बढ़ावा देगी।
 
कंपनी ने कहा कि इस कदम से त्योहारी मौसम के दौरान मांग को मजबूत गति मिलने की उम्मीद है। जीएसटी दरों में कटौती की घोषणा के बाद रेनॉ इंडिया कारों के दाम कम करने वाली दूसरी कंपनी है। इससे पहले टाटा मोटर्स ने भी शुक्रवार को कीमतों में 1.55 लाख रुपए तक की कमी करने की घोषणा की थी जो 22 सितंबर से लागू होने हैं। इनपुट एजेंसियां

