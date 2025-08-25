Dharma Sangrah

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Skoda ने शुरू किया Exchange Carnival, ग्राहकों को फ्री में मिलेगी ये सर्विस

Advertiesment
हमें फॉलो करें Skoda India

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, सोमवार, 25 अगस्त 2025 (19:35 IST)
स्कोडा ऑटो इंडिया ने विशेष एक्सचेंज कार्निवल की घोषणा की जिसके तहत पुरानी कारों के एक्सचेंज पर विशेष बोनस मिलेगा। कंपनी ने बताया कि कार्निवल में ग्राहक मौजूदा वाहनों का फ्री में मूल्यांकन, पुरानी कारों के ट्रेड-इन पर विशेष एक्सचेंज बोनस और स्कोडा ऑटो इंडिया मॉडल रेंज पर स्पॉट बुकिंग का लाभ ले सकते हैं।
ALSO READ: सस्ती Renault Kiger की धांसू इंट्री, Maruti Suzuki Brezza, Hyundai Venue, Tata Nexon, Kia Sonet को देगी टक्कर
स्कोडा ऑटो इंडिया के ब्रांड निदेशक आशीष गुप्ता ने कहा कि एक्सचेंज कार्निवल हमारे ग्राहक-प्रथम दर्शन और एक प्रीमियम स्वामित्व अनुभव प्रदान करने की हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। अपने मजबूत डीलर नेटवर्क का लाभ उठाकर और प्रमुख बाजारों में बड़े पैमाने पर कार्यक्रम आयोजित करके, हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि देश भर के ग्राहकों के पास स्कोडा परिवार में अपग्रेड करने के लिए सुविधाजनक और आकर्षक अवसर हों। 
 
एक्सचेंज कार्निवल से लोगों को जोड़ने के लिए कंपनी एक लक्षित ग्राहक पहुंच कार्यक्रम भी चला रही है। मुंबई, नई दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु और पुणे में केंद्रीकृत स्थानों पर मेगा एक्सचेंज इवेंट आयोजित किये जाएंगे। इनपुट एजेंसियां Edited by : Sudhir Sharma

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

योगी सरकार में बढ़ा सिख गौरव का सम्मान, सनातन परंपरा से जुड़ा नया आयाम

सम्बंधित जानकारी

होम
गणेशोत्सव
Shorts
फोटो
Reels