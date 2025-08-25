Skoda ने शुरू किया Exchange Carnival, ग्राहकों को फ्री में मिलेगी ये सर्विस

स्कोडा ऑटो इंडिया ने विशेष एक्सचेंज कार्निवल की घोषणा की जिसके तहत पुरानी कारों के एक्सचेंज पर विशेष बोनस मिलेगा। कंपनी ने बताया कि कार्निवल में ग्राहक मौजूदा वाहनों का फ्री में मूल्यांकन, पुरानी कारों के ट्रेड-इन पर विशेष एक्सचेंज बोनस और स्कोडा ऑटो इंडिया मॉडल रेंज पर स्पॉट बुकिंग का लाभ ले सकते हैं।

स्कोडा ऑटो इंडिया के ब्रांड निदेशक आशीष गुप्ता ने कहा कि एक्सचेंज कार्निवल हमारे ग्राहक-प्रथम दर्शन और एक प्रीमियम स्वामित्व अनुभव प्रदान करने की हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। अपने मजबूत डीलर नेटवर्क का लाभ उठाकर और प्रमुख बाजारों में बड़े पैमाने पर कार्यक्रम आयोजित करके, हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि देश भर के ग्राहकों के पास स्कोडा परिवार में अपग्रेड करने के लिए सुविधाजनक और आकर्षक अवसर हों।

एक्सचेंज कार्निवल से लोगों को जोड़ने के लिए कंपनी एक लक्षित ग्राहक पहुंच कार्यक्रम भी चला रही है। मुंबई, नई दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु और पुणे में केंद्रीकृत स्थानों पर मेगा एक्सचेंज इवेंट आयोजित किये जाएंगे। इनपुट एजेंसियां Edited by : Sudhir Sharma