Tata Sierra के नाम हुआ एक और नया रिकॉर्ड, माइलेज में दी सबको मात

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, शुक्रवार, 12 दिसंबर 2025 (16:06 IST)
Tata Sierra ने एक और नया रिकॉर्ड बनाया है। टाटा सिएरा ने फ्यूल-एफिशिएंसी का एक नया बेंचमार्क बनाया है।Tata Sierra के नाम 12 घंटे में सबसे ज्यादा फ्यूल एफिशिएंसी हासिल करने के लिए इंडिया बुक ऑफ़ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराया है। हाइपरियन इंजन प्लेटफॉर्म को पेट्रोल पावरट्रेन की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए बनाया गया था, और यह माइलस्टोन उस कोशिश को सही साबित करता है। 
 
NATRAX में खास ट्रैक कंडीशन में एक पैरेलल टेस्ट में, सिएरा ने 222 km/h की टॉप स्पीड भी हासिल की, जिससे उसी इंजन की परफॉर्मेंस रेंज का पता चलता है।
 
 टाटा मोटर्स ने कहा कि फ्यूल-एफिशिएंसी और टॉप-स्पीड टेस्ट ट्रेंड ड्राइवरों ने कंट्रोल्ड माहौल में किए थे और कस्टमर्स को डिलीवर की जाने वाली गाड़ियों की स्पीड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिकली 190 km/h तक लिमिट की जाएगी। इंदौर में NATRAX में एक सर्टिफाइड रन में, हाइपरियन-पावर्ड सिएरा ने 29.9 kmpl का माइलेज रिकॉर्ड किया, जो पिछले नेशनल रिकॉर्ड से ज्यादा है।
टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के अनुसार यह रन 30 नवंबर, 2025 को पिक्सल मोशन टीम ने किया था। इसने 1.5-लीटर हाइपरियन पेट्रोल वेरिएंट को सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक लगातार चलाया, सिर्फ थोड़ी देर के लिए ड्राइवर बदलने के लिए रोका गया। टाटा मोटर्स के चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर मोहन सावरकर के मुताबिक सिएरा के सफर में इतनी जल्दी नेशनल एफिशिएंसी रिकॉर्ड बनाना एक बड़ी उपलब्धि है। Edited by : Sudhir Sharma

