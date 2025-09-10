Skoda की कारें 3.28 लाख रुपए तक हुईं सस्ती, जानिए किस मॉडल के कितने गिरे दाम

GST की दरों में कटौती के बाद स्कोडा ऑटो इंडिया ने भी अपनी कारों के दाम 3.28 लाख रुपए तक घटाने की घोषणा की है। कंपनी ने बुधवार को बताया कि जीएसटी सुधार 22 सितंबर से प्रभावी होंगे और उसी दिन से नई कीमतें लागू हो जाएगी।
कौनसे मॉडल के कितने गिरे दाम
कोडिएक की कीमत में 3,28,267 रुपए तक, कायलेक में 1,19,295 रुपए तक, कुशाक में 65,828 रुपए तक और स्लेविया की कीमत में 63,207 रुपए तक की कटौती की गई है।
इसके साथ ही कंपनी ने 21 सितंबर तक ग्राहकों को विशेष छूट देने की घोषणा की है। स्कोडा ऑटो इंडिया के ब्रांड निदेशक आशीष गुप्ता ने नए जीएसटी ढांचे की सराहना करते हुए कहा कि इससे उद्योग और ग्राहकों दोनों को फायदा होगा। Edited by : Sudhir Sharma