केजरीवाल ने CM भूपेंद्र पटेल को चिट्ठी लिखकर मिलने का समय मांगा, सियासत गरमाई, जानें क्या है वजह?

Arvind Kejriwal News: दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल द्वारा गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को पत्र लिखकर मुलाकात का समय मांगे जाने से राज्य की राजनीति में भारी हलचल देखी जा रही है। गुजरात में आगामी स्थानीय निकाय चुनावों से पहले 'आप' कार्यकर्ताओं की हो रही गिरफ्तारियों के मुद्दे पर केजरीवाल ने सीधा हस्तक्षेप किया है। इस पत्र के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीतिक संबंधों में तनाव बढ़ने की संभावना है।

कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी को बताया अवैध अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर एक पोस्ट के जरिए गंभीर आरोप लगाया है कि गुजरात में पंचायत और नगरपालिका चुनावों से पहले उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं की बड़े पैमाने पर अवैध रूप से गिरफ्तारी की जा रही है। उनके अनुसार, अब तक 160 से अधिक सक्रिय कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। उन्होंने यह भी दावा किया कि आने वाले समय में इस संख्या को 10 हजार तक पहुंचाने की योजना बनाई जा रही है।

लोकप्रियता से भाजपा के घबराने का आरोप अपनी पोस्ट में केजरीवाल ने आगे लिखा है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की लगातार बढ़ती लोकप्रियता के कारण भाजपा घबरा गई है। उन्होंने इन गिरफ्तारियों को 'गुंडागर्दी' करार देते हुए कहा कि लोकतंत्र में इस तरह का रवैया उचित नहीं है। केजरीवाल के अनुसार, भाजपा सत्ता के बल पर विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन गुजरात की जनता आने वाले समय में इसका करारा जवाब देगी।

मुख्यमंत्री के साथ सीधी बातचीत की तैयारी इस पूरे मामले पर अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से व्यक्तिगत रूप से मिलकर कार्यकर्ताओं की स्थिति और गिरफ्तारियों के पीछे के कारणों पर स्पष्टीकरण चाहते हैं। उन्होंने पत्र में कहा है कि वे गिरफ्तार कार्यकर्ताओं का पक्ष मुख्यमंत्री के सामने रखना चाहते हैं ताकि राज्य में निष्पक्ष चुनाव का माहौल बना रहे। मुलाकात के लिए समय मांगे जाने के बाद अब सबकी नजरें मुख्यमंत्री कार्यालय की प्रतिक्रिया पर टिकी हैं।

आने वाले दिनों में विवाद बढ़ने के संकेत आम आदमी पार्टी के कड़े प्रहार के बाद राज्य का राजनीतिक माहौल अत्यंत गरमा गया है। हालांकि, इन गंभीर आरोपों पर अब तक राज्य सरकार या भाजपा संगठन की ओर से कोई आधिकारिक बयान या प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। चुनाव नजदीक होने के कारण यह विवाद और गहराने के संकेत मिल रहे हैं, जिसका सीधा असर आगामी स्थानीय निकाय चुनावों के प्रचार और परिणामों पर पड़ सकता है।

Edited by: Vrijendra Singh Jhala