Childrens Day Essay 2025: चाचा नेहरू का जन्मदिन: बाल दिवस पर निबंध

चाचा नेहरू का योगदान: चाचा नेहरू भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान नेता थे और भारतीय गणराज्य के पहले प्रधानमंत्री बने। उनका जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। पंडित नेहरू का मानना था कि बच्चे राष्ट्र का भविष्य होते हैं, और इसलिए उनका सर्वांगीण विकास करना आवश्यक है। उन्होंने बच्चों के लिए कई योजनाएं बनाई और उनकी भलाई के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए। उनके द्वारा स्थापित किए गए नेहरू मेमोरियल, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, और अनेक बाल कल्याण योजनाएं आज भी भारतीय समाज में बच्चों के कल्याण के प्रतीक हैं।