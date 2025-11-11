Jawaharlal Nehru Jayanti 2025: एक गुलाब, एक राष्ट्र निर्माता: बच्चों के प्यारे 'चाचा नेहरू' की कहानी

स्वतंत्रता संग्राम में संघर्ष: चाचा नेहरू ने महात्मा गांधी के साथ मिलकर आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया। वह गांधीजी के बहुत करीब थे और उनसे बहुत कुछ सीखते थे। आजादी के लिए उन्होंने कई बार जेल की लंबी यात्राएं कीं। जेल में रहते हुए भी, उन्होंने खाली समय बर्बाद नहीं किया, बल्कि 'डिस्कवरी ऑफ इंडिया' (Discovery of India) जैसी शानदार किताबें लिखीं, जिसने हमें अपने देश के महान इतिहास के बारे में बताया। उनका संघर्ष सिर्फ़ भाषणों तक सीमित नहीं था। वह गांव-गांव गए, लोगों से मिले, उनके दुख-दर्द समझे और उन्हें एक साथ खड़े होने का हौसला दिया।