Christmas Festival 2025: क्रिसमस पर्व का रोचक इतिहास, धार्मिक महत्व और परंपराएं

WD Feature Desk

सोमवार, 15 दिसंबर 2025 (16:42 IST)
Christmas Religious Importance: क्रिसमस एक ऐसा पर्व है जिसे पूरी दुनिया में मनाया जाता है। यह दिन ईसा मसीह के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जो ईसाई धर्म के ईसाई धर्म के संस्थापक हैं। 25 दिसंबर को मनाए जाने वाले इस पर्व का महत्व सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक भी है।

यह दिन प्रेम, भाईचारे, और आत्मीयता का प्रतीक है और हर किसी के दिल में एक विशेष स्थान रखता है। क्रिसमस का इतिहास: क्रिसमस शब्द 'Christ's Mass' से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है 'मसीह का जन्म उत्सव'। 25 दिसंबर को क्रिसमस के रूप में मनाने की शुरुआत एक धार्मिक और सांस्कृतिक कारणों से की गई थी।
 
क्रिसमस के धार्मिक महत्व: क्रिसमस ईसाई धर्म का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण पर्व है। इसका मुख्य उद्देश्य ईसा मसीह के जन्म का उत्सव मनाना है, जिन्होंने मानवता को प्रेम, दया और क्षमा का सन्देश दिया। ईसाई धर्म के अनुसार, ईसा मसीह भगवान के पुत्र थे और उनका जन्म संसार में पाप और बुराई से निपटने के लिए हुआ था।
 
1. ईसा मसीह का जन्म: ईसा मसीह का जन्म एक छोटे से अस्तबल (चरनी) में हुआ था, जो कि बेथलहम (Bethlehem) में था। उनके जन्म के समय आकाश में एक विशेष तारा प्रकट हुआ, जिसे 'बेथलहम का तारा' कहा गया।

बाइबिल के अनुसार यह एक चमत्कारी प्रकाश था, जो उन्हें सही स्थान पर ले गया, जो परमेश्वर के आने का प्रतीक था। यह तारा बुद्धिमान लोगों के मार्गदर्शन में ईसा के पास लाया, जो उन्हें उपहार देने आए थे। ईसा मसीह का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था, और उनकी शिक्षा में उन्होंने सभी मानवों के प्रति प्रेम और सम्मान का संदेश दिया।
 
2. प्रेम, दया और क्षमा का संदेश: ईसा मसीह ने जीवनभर प्यार, दया और मानवता की शिक्षा दी। उनके अनुसार, भगवान का संदेश 'प्यार और शांति' था, और यही संदेश क्रिसमस के दिन पूरी दुनिया में फैलाने की कोशिश की जाती है। यह दिन हमें यह सिखाता है कि हम एक-दूसरे के साथ सहानुभूति और समझदारी से पेश आएं और हर किसी को सम्मान दें।
 
3. आध्यात्मिक दृष्टिकोण: क्रिसमस सिर्फ एक सामाजिक और सांस्कृतिक पर्व नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक उन्नति और ईश्वर से जुड़ने का दिन भी है। इस दिन, ईसाई समुदाय विशेष रूप से चर्च में प्रार्थना करते हैं और ईसा मसीह के जीवन के आदर्शों को अपनाने का संकल्प लेते हैं।
 
क्रिसमस के पर्व की धार्मिक परंपराएं: 
 
1. चर्च में प्रार्थना और पूजा:
क्रिसमस के दिन, ईसाई धर्म के अनुयायी चर्च जाते हैं और ईसा मसीह की पूजा करके प्रार्थना करते हैं। चर्च में विशेष रूप से 'मसीह के जन्म' की कथा सुनाई जाती है, जो उनके जीवन के महत्वपूर्ण हिस्सों को दर्शाती है।ये प्रार्थना घुटने टेककर, बैठकर, या अकेले में लगातार प्रार्थना करना आदि शामिल हैं।
 
2. क्रिसमस कैरोल: 
क्रिसमस पर लोग चर्च और सड़कों पर क्रिसमस कैरोल्स गाते हैं। ये गीत ईसा मसीह के जन्म और उनके जीवन के आदर्शों को प्रसारित करते हैं। "साइलेंट नाइट" और "जॉय टू द वर्ल्ड" जैसे गीत विशेष रूप से लोकप्रिय हैं। ये गीत शांति, प्रेम, और अच्छाई का संदेश फैलाते हैं।
 
3. सांता क्लॉस:
सांता क्लॉस का संबंध एक पुराने यूरोपीय किंवदंती से है। उनका चित्र अक्सर एक दयालु और भले आदमी के रूप में होता है, जो रात में चुपके से बच्चों के जूते में उपहार रखता है। सांता क्लॉस का असली नाम संत निकोलस था, जो कि 4वीं शताब्दी में माइरा (Mira) में बिशप थे। उन्होंने गरीब बच्चों को उपहार देने की परंपरा शुरू की थी, जो आज के समय में सांता क्लॉस के रूप में बदल गई।
 
4. क्रिसमस ट्री:
क्रिसमस ट्री को सजाने की परंपरा भी बहुत पुरानी है। यह परंपरा जर्मनी से आई थी, जहां लोग एक बड़े सदाबहार पेड़ को सजाते थे और उसे घर के अंदर रखते थे। यह पेड़ जीवन और हरियाली का प्रतीक है। इसे रंग-बिरंगी लाइट्स, गेंदों, तारों, और सांता क्लॉस की सजावट से सजाया जाता है।
 
क्रिसमस का सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व: क्रिसमस सिर्फ ईसाई धर्म का पर्व नहीं है, बल्कि यह एक सांस्कृतिक और सामाजिक उत्सव भी बन चुका है। यह दुनिया भर में एकता, भाईचारे, और प्रेम का प्रतीक बन चुका है। क्रिसमस के दौरान लोग एक-दूसरे को उपहार देते हैं, और क्रिसमस कार्ड्स भेजते हैं।

यह पर्व सभी धर्मों और समुदायों के बीच प्रेम और सामूहिकता की भावना को बढ़ावा देता है। इसके अलावा, क्रिसमस एक आध्यात्मिक उन्नति का समय होता है, जिसमें लोग अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगते हैं और दूसरों के प्रति दयालुता और मदद का संकल्प करते हैं। क्रिसमस के पर्व के माध्यम से हम ईसा मसीह के आदर्शों को जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं, ताकि हम एक बेहतर और सशक्त समाज की ओर बढ़ सकें।

