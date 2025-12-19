होटल के गलत रूम में जाने से नर्स के साथ हो गया बड़ा कांड, शराब पी रहे 3 युवकों ने किया गैंगरेप

महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर से एक बेहद शर्मनाक और झकझोर देने वाली घटना सामने आई है. यहां रेलवे स्टेशन इलाके के एक होटल में एक विवाहित महिला के साथ 3 युवकों ने बर्बरतापूर्वक गैंग रेप की घटना को अंजाम दे डाला।





दरअसल, पीड़िता गलती से होटल में अपने कमरे की बजाए आरोपियों के कमरे में चली गई थी, जहां तीन युवकों ने जबरन उसे अंदर खींचकर इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया।





दोस्‍त ने बुलाया था होटल : मीडिया रिपोर्ट और पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक पीड़िता 30 साल की विवाहिता है और एक निजी अस्पताल में नर्स के रूप में काम करती है। उसका एक छोटा बच्चा भी है। पैसों की जरूरत के चलते उसने भोकरदन में रहने वाले अपने एक दोस्त से मदद मांगी थी। दोस्त ने उसे बुधवार को रेलवे स्टेशन क्षेत्र के एक होटल में बुलाया था और वहां कमरा नंबर 105 बुक किया था। दोनों ने देर रात तक होटल में समय बिताया और खाना खाया। रात करीब 11 बजे महिला फोन पर बात करते हुए कमरे से बाहर गई। कुछ देर बाद जब वह वापस लौटी तो गलती से उसने कमरा नंबर 105 की जगह 205 का दरवाजा खटखटा दिया।





शराब पिलाकर किया रेप : कमरा नंबर 205 में तीन युवक शराब पार्टी कर रहे थे। महिला ने उनसे अपने दोस्त के बारे में पूछा। उन्होंने पहले मना किया, लेकिन जैसे ही महिला वापस जाने लगी, एक आरोपी ने यह कहकर उसे अंदर बुला लिया कि उसका दोस्त कमरे में ही है। इसके बाद दरवाजा अंदर से बंद कर दिया गया। आरोप है कि तीनों ने महिला को जबरन बीयर पिलाई और फिर बारी-बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया। यह घटना रात 11 बजे से सुबह करीब 3 बजे के बीच हुई





तीन घंटे में धराए आरोपी : सुबह करीब 3 से 4 बजे के बीच पीड़िता किसी तरह आरोपियों के चंगुल से निकलकर बाहर आई और शोर मचाते हुए सीधे वेदांत नगर पुलिस थाने पहुंची। तब तक आरोपी होटल से फरार हो चुके थे। हालांकि, पुलिस ने तेजी दिखाते हुए महज तीन घंटे के भीतर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के नाम घनश्याम राठोड़ (27), ऋषिकेश चव्हाण (25) और किरण राठोड़ (25) बताए गए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Edited By: Navin Rangiyal