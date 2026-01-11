rashifal-2026

आगरा में क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट के नाम पर 100 करोड़ की ठगी, 2 गिरफ्तार

आगरा , रविवार, 11 जनवरी 2026 (11:17 IST)
आगरा में पुलिस ने ‘क्रिप्टो करेंसी’ में निवेश के नाम पर 100 करोड़ रुपए की ठगी करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। अपर पुलिस उपायुक्त आदित्य के मुताबिक आरोपी विनोद और विनय को दो दिन पहले पूछताछ के लिए नोएडा से लाया गया था। उनके खिलाफ सबूत मिलने पर शनिवार शाम उन्हें साइबर थाने में ही गिरफ्तार कर लिया गया। विनोद बागपत का और विनय लखनऊ का रहने वाला है।
उन्होंने बताया कि दोनों ने क्रिप्टो करेंसी के नाम पर फर्जी वेबसाइट बनाई और 2019, 2020 और 2021 के दौरान बड़े होटलों में सेमिनार किये और लोगों को इकट्ठा किया। सेमिनार में लोगों को क्रिप्टो मुद्रा में निवेश करने और रकम कई गुना करने का लालच दिया गया।
अपर पुलिस उपायुक्त ने बताया कि अभियुक्तों के झांसे में बड़ी संख्या में लोग आ गए और उन्होंने निवेश किया। आगरा में ही करीब 1,500 लोगों से निवेश कराया गया। अभी तक जांच में पता चला है कि हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के लोगों से करीब 100 करोड़ रुपए का निवेश कराया गया और रकम हड़प ली गई। उन्होंने बताया कि पकड़े गए अभियुक्तों के एक साथी अजय को पहले ही आगरा पुलिस जेल भेज चुकी है। अभी उनके चार साथी फरार हैं जिनकी तलाश की जा रही है।

