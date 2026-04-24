24 घंटे, 2 शहर और 3 खौफनाक वारदातें, IRS की बेटी की हत्‍या करने वाला राहुल मीणा कैसे बना खूंखार सीरियल क्रिमिनल

आज के दौर में हम अपने घरों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी और ताले तो लगवाते हैं, लेकिन क्या हम उन लोगों को सच में जानते हैं, जिन्हें हम अपने घर की चाबियां सौंपते हैं? दक्षिण दिल्ली के अमर कॉलोनी (Amar Colony) में एक IRS अफसर की बेटी की हत्या ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है।







#WATCH | On Indian Revenue Service (IRS) officer's daughter murder case, Vijay Kumar, Joint CP Southern Range, Delhi Police, says, "Around 8:45 this morning, we received information that an incident had occurred in Amar Colony. The call was made by the girl's parents. The IRS… pic.twitter.com/xV53Sr694q — ANI (@ANI) April 22, 2026 क्या थी पूरी घटना?

दिल्ली पुलिस के Joint CP (Southern Range) विजय कुमार के अनुसार, पुलिस को सुबह करीब 8:45 बजे अमर कॉलोनी से एक कॉल मिली। यह कॉल एक प्रतिष्ठित IRS अधिकारी ने की थी।



सिर्फ 8 घंटे के अंतराल में आरोपी राहुल मीणा ने राजस्थान के अलवर से लेकर दिल्ली तक जो 'क्राइम स्प्री' (Crime Spree) चलाया, वो किसी वेब सीरीज की डार्क स्क्रिप्ट जैसा लगता है। आइए जानते हैं आखिर उस दिन हुआ क्या था और कैसे पुलिस ने इस अपराधी को दबोचा।दिल्ली पुलिस के Joint CP (Southern Range) विजय कुमार के अनुसार, पुलिस को सुबह करीब 8:45 बजे अमर कॉलोनी से एक कॉल मिली। यह कॉल एक प्रतिष्ठित IRS अधिकारी ने की थी।

सुबह 6:30 AM: राहुल मीणा कॉलोनी में दाखिल हुआ।



सुबह 6:39 AM: वो IRS अधिकारी के घर के अंदर घुसा (उस समय अधिकारी और उनकी पत्नी जिम गए हुए थे)।





सुबह 7:20 AM: वारदात को अंजाम देकर और 7 लाख लूटकर वो घर से बाहर निकल गया।



सुबह 8:15 AM: जब माता-पिता घर लौटे, तो उन्होंने अपनी बेटी को बेहोश पाया। अस्पताल ले जाने पर उसे मृत घोषित कर दिया गया।





अलवर से दिल्ली तक का 'क्राइम ट्रेल'

जांच में जो खुलासा हुआ वो और भी चौंकाने वाला था। राहुल मीणा सिर्फ मर्डर का आरोपी नहीं है, बल्कि उस पर 24 घंटे के भीतर दो रेप के भी आरोप हैं:





अलवर की वारदात: दिल्ली आने से ठीक पहले राहुल अलवर (राजगढ़) में अपने एक दोस्त की शादी में गया था। वहां उसने अपने ही दोस्त की पत्नी के साथ रेप किया।





दिल्ली की वारदात: दिल्ली पहुँचने के बाद उसने IRS अफसर की बेटी के साथ दरिंदगी की, उसकी हत्या की और विक्टिम के फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल कर ₹7 लाख रुपए भी चुराए।





आखिर राहुल मीणा अपराधी क्यों बना? (The Motive)

पुलिस पूछताछ में यह सामने आया कि राहुल पहले इसी परिवार के यहाँ डोमेस्टिक हेल्प (Domestic Help) का काम करता था। करीब 1.5 महीने पहले उसे काम से निकाल दिया गया था। इसके पीछे मुख्य कारण थे :





ऑनलाइन गेमिंग की लत (Addiction): राहुल को ऑनलाइन गेम्स खेलने का शौक था, जिसमें वह काफी पैसे हार चुका था।





कर्ज का जाल: वह पड़ोस के अन्य नौकरों और जानकारों से बार-बार उधार मांगता रहता था, जिससे तंग आकर उसे नौकरी से हटाया गया था।





Expert Insight: "ऑनलाइन गेमिंग की लत युवाओं में 'Impulse Control' को खत्म कर रही है। जब वित्तीय दबाव (Financial Pressure) बढ़ता है, तो अपराधी शॉर्टकट के चक्कर में हिंसक वारदातों को अंजाम देते हैं।" - As per recent Behavioral Psychology reports.





पुलिस की कार्रवाई और गिरफ्तारी : दिल्ली पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए कई टीमें बनाईं। CCTV फुटेज और तकनीकी सर्विलांस की मदद से राहुल की लोकेशन ट्रैक की गई। उसे द्वारका के एक OYO होटल से गिरफ्तार किया गया। पुलिस के पास उसके खिलाफ मजबूत सबूत हैं:





CCTV Evidence: घर में घुसने और निकलने का समय।



Physical Evidence: आरोपी ने जुर्म के बाद अपनी पैंट और जूते बदल लिए थे, जिन्हें बरामद कर लिया गया है।





Financial Trail: चोरी किए गए 7 लाख की रिकवरी की कोशिश जारी है।



डोमेस्टिक हेल्प वेरिफिकेशन: अब लापरवाही पड़ सकती है भारी

हालिया ट्रेंड्स बताते हैं कि दिल्ली-NCR जैसे शहरों में 60% से ज्यादा घरेलू अपराध उन लोगों द्वारा किए जाते हैं जिनका पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हुआ होता या जिन्हें हाल ही में काम से निकाला गया होता है।





अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए क्या करें?

अगर आप भी घर पर नौकर, ड्राइवर या सफाई कर्मचारी रखते हैं, तो इन बातों का ध्यान जरूर रखें:





Police Verification: इसे कभी स्किप न करें। यह अपराधी के मन में डर पैदा करता है।



Dismissal Protocol: अगर आप किसी को काम से निकाल रहे हैं, तो घर के ताले या डिजिटल एक्सेस कोड तुरंत बदल दें।





CCTV Monitoring: घर के अंदर और बाहर कैमरा लगवाएं और उसका एक्सेस अपने फोन पर रखें।



Emergency Contact: घर के बच्चों और बुजुर्गों को इमरजेंसी नंबर (112) और 'Panic Button' इस्तेमाल करना सिखाएं।





राहुल मीणा की गिरफ्तारी न्याय की दिशा में पहला कदम है। पुलिस ने उसके खिलाफ मर्डर, रेप और डकैती (Robbery) की धाराओं में केस दर्ज किया है। लेकिन यह मामला हमारे समाज के लिए एक चेतावनी है कि कैसे एक छोटी सी लत (Online Gaming) और सही जांच-पड़ताल की कमी एक बड़ी त्रासदी का कारण बन सकती है।

Edited By: Naveen R Rangiyal