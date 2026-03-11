Festival Posters

क्या शुरू हो चुका है तीसरा विश्व युद्ध? जानिए कैसे शुरू होता है वर्ल्ड वॉर

Pictured are Putin, Trump, Netanyahu, Khamenei, and the war in the background.
BY: WD Feature Desk
Publish Date: Wed, 11 Mar 2026 (12:01 IST) Updated Date: Wed, 11 Mar 2026 (12:30 IST)
Third World War news: इतिहास में अब तक दो विश्व युद्ध हो चुके हैं- पहला 1914 से 1918 के बीच और दूसरा 1939 से 1945 के बीच। पहले और दूसरे विश्‍व युद्ध की शुरुआत भी कुछ इसी तरह से हुई थी। पहले आपस में 2 देशों में युद्ध हुआ, फिर धीरे-धीरे युद्ध ने नए मोर्चे खुलते गए और अंत में सभी आपस में लड़ने लगे। आज के तनावपूर्ण माहौल को देखकर हर ज़हन में एक ही सवाल है: क्या महायुद्ध शुरू हो चुका है? आधुनिक दौर में युद्ध का चेहरा बदल चुका है, इसलिए इसकी पहचान केवल बम-बारूद से नहीं, बल्कि इन संकेतों से भी होगी। 
 
आज दुनिया के कई हिस्सों में तनाव देखा जा रहा है- कुछ क्षेत्रों में सैन्य संघर्ष, कहीं राजनीतिक टकराव और कहीं परमाणु हथियारों की चर्चा। इन कारणों से लोग तीसरे विश्व युद्ध की आशंका जताते हैं। हालांकि अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं और कूटनीतिक प्रयास लगातार इस बात की कोशिश करते हैं कि बड़े देश सीधे युद्ध में न उतरें।
 

1. परिभाषा: जब सरहदें छोटी पड़ जाएं

विश्व युद्ध सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं, बल्कि एक वैश्विक महासंकट है। इसमें दुनिया की महाशक्तियां और सैन्य गठबंधन (जैसे NATO या SCO) आमने-सामने होते हैं, जिससे पूरी दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है।
 

2. क्या कोई औपचारिक घोषणा होगी?

पुराने दौर के उलट, अब युद्ध का ऐलान किसी मंच से नहीं होता। आज के दौर में साइबर अटैक, आर्थिक पाबंदियां और छद्म युद्ध (Proxy War) ही युद्ध की अनौपचारिक शुरुआत हैं। मुमकिन है कि हम युद्ध में हों और हमें महीनों बाद इसका अहसास हो।
 

3. महायुद्ध के 5 बड़े संकेत

मल्टी-फ्रंट वॉर: रूस-नाटो, चीन-ताइवान, भारत-पाक, पाक-अफगान और मिडिल-ईस्ट जैसे मोर्चों का एक साथ दहक उठना।
गठबंधन की सक्रियता: जब सैन्य संगठन (NATO, QUAD) सीधे मैदान में उतर आएं।
डिजिटल तबाही: बैंकिंग, पावर ग्रिड और सैटेलाइट्स पर बड़े पैमाने पर साइबर हमले।
आर्थिक पतन: वैश्विक सप्लाई चेन का टूटना और तेल, ईंधन-अनाज की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी।
परमाणु खतरा: किसी भी देश द्वारा परमाणु हथियार का इस्तेमाल युद्ध का चरम और सबसे विनाशकारी बिंदु होगा।
यदि दुनिया के क्षेत्रीय संघर्ष आपस में जुड़कर वैश्विक अर्थव्यवस्था को ठप कर दें, तो समझ लीजिए कि 'तीसरा विश्व युद्ध' अब केवल एक आशंका नहीं, बल्कि हकीकत है।
 

4. रूस-यूक्रेन संघर्ष (NATO बनाम रूस)

यह युद्ध अब केवल दो देशों के बीच नहीं रहा, बल्कि रूस और पश्चिमी देशों (NATO) के बीच एक 'अघोषित युद्ध' बन चुका है। यदि नेटो बीच में नहीं आता तो यह युद्ध 1 माह में ही समाप्त हो चुका होता लेकिन आज इसे 2 साल से ज्यादा का समय हो चुका है।
 
स्थिति: यूक्रेन को पश्चिमी देशों से आधुनिक हथियार और खुफिया जानकारी मिल रही है, जबकि रूस अपनी परमाणु क्षमता की धमकी देकर दबाव बना रहा है। रूस को चीन और उत्तर कोरिया सहित सीरिया, तुर्की और ईरान से सहायता मिल रही है।
 
विश्व युद्ध का जोखिम: यदि नाटो की सेना सीधे मैदान में उतरती है या रूस परमाणु हथियार का इस्तेमाल करता है, तो यह तुरंत तीसरे विश्व युद्ध में बदल जाएगा।
 

5. मध्य-पूर्व (इजरायल बनाम ईरान और समर्थित गुट)

ईरान का संकट: गाजा और लेबनान से शुरू हुआ तनाव अब सीधे इजरायल और ईरान के बीच संघर्ष में बदल रहा है, जिसमें अमेरिका भी कूद चुका है।
 
स्थिति: हमास द्वारा इजराइल में आतंकवादी हमले के बाद इजराइल कि हमास और हिजबुल्ला के जरिए शुरू हुई लड़ाई अब रासायनिक और मिसाइल हमलों तक पहुंच गई है। अमेरिका इजरायल के साथ खड़ा है, जबकि रूस और चीन ईरान के करीब हैं। छद्म रूप से ईरान को मदद दी जा रही है।
 
विश्व युद्ध का जोखिम: अगर स्वेज नहर जैसा व्यापारिक मार्ग बंद होता है और तेल की सप्लाई रुकती है, तो वैश्विक अर्थव्यवस्था ढह जाएगी, जो महायुद्ध का बड़ा संकेत होगा। वर्तमान में यही हालात है। होर्मुज के मार्ग को ईरान ने ब्लॉक कर दिया है।
 
ये दोनों मोर्चे (यूक्रेन-रशिया और इजरायल-ईरान) 'टिपिंग पॉइंट' (निर्णायक मोड़) पर हैं। इनमें से किसी भी एक मोर्चे पर बड़ी शक्ति (जैसे अमेरिका, फ्रांस, जर्मन, ब्रिटेन, भारत या चीन) का सीधा प्रवेश पूरी दुनिया को युद्ध की आग में झोंक सकता है।
 

