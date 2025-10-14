Diwali 2025: दिवाली में दीये जलाने से पहले उनके नीचे रखें ये 3 चीजें, घर में आकर्षित होगी सुख-समृद्धि

Diwali me diye ke niche kya rakhte hain: दीपावली हिंदू धर्म का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है। यह सिर्फ अंधकार को दूर करने का त्योहार नहीं है, बल्कि यह वह शुभ दिन है जब माता लक्ष्मी अपने भक्तों के घर में प्रवेश कर अपने साथ सुख, समृद्धि और सौभाग्य लेकर आती हैं। धार्मिक मान्यताओं और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, दिवाली की रात जलाए जाने वाले दीयों को सीधे जमीन या फर्श पर नहीं रखना चाहिए। दीये के नीचे कुछ विशेष और शुभ चीजें रखने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और घर में धन, शांति और खुशहाली का वास बढ़ता है। आइए जानते हैं वे 3 महत्वपूर्ण चीजें, जिन्हें दीये के नीचे अवश्य रखना चाहिए:





क्यों जरूरी है दीये को आसन देना: सनातन धर्म की मान्यताओं के अनुसार, दीपक को अग्नि देवता का रूप माना जाता है। किसी भी देवता को सीधे जमीन पर नहीं रखा जाता, क्योंकि यह उनका अपमान माना जाता है। दीपक को अक्षत, रोली, या किसी अनाज का आसन देने से दीये का सम्मान बना रहता है और इससे मिलने वाला शुभ फल कई गुना बढ़ जाता है।





दीये के नीचे रखी जाने वाली 3 शुभ वस्तुएं: इन वस्तुओं का उपयोग न केवल दीये को आधार प्रदान करता है, बल्कि ये घर की सकारात्मक ऊर्जा (Positive Energy) को भी कई गुना बढ़ा देते हैं:





1. अक्षत: चावल जिन्हें अक्षत भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में शुभता, पवित्रता और पूर्णता का प्रतीक माना गया है। कोई भी पूजा अक्षत के बिना अधूरी मानी जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, चावल का संबंध शुक्र ग्रह से होता है, जो भौतिक सुख, धन और वैभव का कारक है। दीयों के नीचे चावल रखने से शुक्र ग्रह की स्थिति मजबूत होती है, जिससे धन-संपत्ति और परिवार के सदस्यों की तरक्की सुनिश्चित होती है। दीये जलाने से पहले एक चुटकी साबुत चावल आसन के रूप में दीये के नीचे रखें।





2. हल्दी: हल्दी को देवी लक्ष्मी का वास माना जाता है। हल्दी सौभाग्य और विस्तार का प्रतीक है। हल्दी, विशेष रूप से गांठ वाली हल्दी, को शुभ और मंगलकारी माना जाता है। हल्दी का संबंध मंगल ग्रह और गुरु ग्रह दोनों से होता है। मंगल जहां ऊर्जा और साहस देता है, वहीं गुरु समृद्धि और ज्ञान देते हैं। दीये के नीचे हल्दी रखने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह तेज होता है और किसी भी तरह की नकारात्मकता दूर होती है। दीये के नीचे चावल रखने के बाद, उस पर थोड़ी सी हल्दी का पाउडर या हल्दी की छोटी सी गांठ रखें।





3. सिक्का: सिक्का साक्षात धन के आगमन और स्थिर लक्ष्मी के आह्वान का प्रतीक है। दिवाली की रात सिक्का रखने से यह एक प्रकार का धन आकर्षण यंत्र बन जाता है। यह उपाय सीधे तौर पर मां लक्ष्मी को निमंत्रण देता है कि वह आपके घर में स्थायी रूप से वास करें। सिक्का धातु का होता है, जो स्थायित्व और समृद्धि की स्थिरता को दर्शाता है। दीये के नीचे चावल और हल्दी के साथ एक सिक्का रखें। पूजा समाप्त होने के बाद इस सिक्के को उठाकर तिजोरी या धन के स्थान पर रखने से पूरे साल धन-धान्य का आवागमन बना रहता है।

