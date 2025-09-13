HFMD: बच्चों में फैल रहा है खतरनाक हैंड फुट माउथ सिंड्रोम, लक्षण और बचाव के तरीके

, शनिवार, 13 सितम्बर 2025 (15:17 IST)

HFMD:भारत में कई जगहों पर, विशेष रूप से दिल्ली और उत्तर प्रदेश के एटा जिले में बच्चों के बीच "हैंड-फुट-माउथ सिंड्रोम" (Hand-Foot-and-Mouth Disease - HFMD) के मामलों में वृद्धि देखी जा रही है। यूपी के कई जिलों में हैंड फुट माउथ सिंड्रोम (HFMS) वायरस का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। 50 से ज्यादा बच्चे अब तक संक्रमित पाए गए हैं। यह वायरस खासतौर पर 10 साल तक के बच्चों को प्रभावित करता है।

हैंड फुट माउथ सिंड्रोम के लक्षण क्या है? 1. शुरुआती लक्षण: आमतौर पर हल्के बुखार, गले में खराश और भूख न लगना।

2. त्वचा पर चकत्ते: बुखार के 1-2 दिन बाद, मुंह के अंदर, जीभ पर और मसूड़ों पर छोटे, लाल छाले विकसित होते हैं।

3. हाथ और पैर: हाथों की हथेलियों और पैरों के तलवों पर भी लाल दाने या छाले दिखाई देते हैं। ये दाने कभी-कभी नितंबों पर भी हो सकते हैं।

4. अन्य लक्षण: चिड़चिड़ापन, सुस्ती और सिरदर्द।

हैंड फुट माउथ सिंड्रोम रोग कैसे फैलाता है? 1. यह बीमारी बहुत संक्रामक होती है और संक्रमित व्यक्ति के लार, नाक से निकलने वाले तरल पदार्थ, या फफोलों से निकलने वाले द्रव के सीधे संपर्क में आने से फैलती है।

2. यह एक संक्रामक बीमारी है और संक्रमित व्यक्ति के लार, बलगम, या छालों में मौजूद तरल पदार्थ के सीधे संपर्क से फैलती है।

हैंड फुट माउथ सिंड्रोम से किस तरह बचाव करें? 1. हाथों की सफाई: नियमित रूप से हाथों को साबुन और पानी से धोएं, खासकर शौचालय का उपयोग करने या डायपर बदलने के बाद।

2. सतहों को साफ रखना: घर और बच्चों के खिलौनों को नियमित रूप से कीटाणुरहित करें।

3. संक्रमित बच्चों को अलग रखना: यदि बच्चा बीमार है, तो उसे दूसरों से दूर रखें ताकि संक्रमण न फैले।

4. डॉक्टर की सलाह लें: यदि बच्चे में लक्षण दिखाई दें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।