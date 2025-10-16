dipawali

Diwali Gujiya Recipe: दिवाली पर सूजी और मावा की गुजिया बनाने की विधि

हमें फॉलो करें Diwali Sweets Recipes

WD Feature Desk

, गुरुवार, 16 अक्टूबर 2025 (14:45 IST)
Diwali Sweets Gujiya Recipe: दीपावली का त्योहार मिठाइयों और खुशियों के बिना अधूरा है! और जब बात पारंपरिक दिवाली मिठाइयों की आती है, तो मावा गुजिया का नाम सबसे ऊपर होता है। पश्चिमी भारत में इसे करंजी भी कहते हैं। यह स्वादिष्ट, खस्ता बाहरी परत और खोया (मावा) व मेवों की मीठी भरावन वाली मिठाई हर किसी को पसंद आती है।
 
दिवाली के लिए सूजी और मावा की गुजिया बनाने की विधि: गुजिया बनाने में मुख्य रूप से दो भाग होते हैं:
 
गुजिया का खोल (बाहरी परत) बनाना:  
 
गुजिया की फिलिंग/स्टफिंग (मावा और सूजी) तैयार करना
 
बाहरी खोल सामग्री:-
मैदा- 2 कप (लगभग 250 ग्राम)
घी (शुद्ध) / मोयन के लिए- 1/4 कप (लगभग 60 ग्राम)
ठंडा पानी-आवश्यकतानुसार
 
स्टफिंग/ फिलिंग सामग्री:
मावा / खोया- 1 कप (लगभग 200 ग्राम)
सूजी / रवा- 1/2 कप (लगभग 100 ग्राम)
पिसी हुई चीनी / बूरा-1 कप (या स्वादानुसार)
सूखा नारियल (कद्दूकस किया हुआ)-1/4 कप
बारीक कटे हुए मेवे (बादाम, काजू)- 2 बड़े चम्मच
किशमिश -1 बड़ा चम्मच
इलायची पाउडर-1/2 चम्मच
तलने के लिए घी या तेल- आवश्यकतानुसार
 
भाग 1: गुजिया का खोल (आटा) तैयार करना: 
 
मैदा छानें और मोयन डालें: एक बड़े बर्तन या परात में मैदा छान लें। इसमें पिघला हुआ घी (मोयन) डालें।
 
मोयन को मिलाएं: घी और मैदा को अपनी उंगलियों की मदद से अच्छी तरह मिलाएं। मिश्रण को तब तक रगड़ें जब तक कि वह ब्रेड क्रम्ब्स जैसा न दिखने लगे। जब 
 
आप मुट्ठी में मैदा लें और वह बंध जाए, तो समझ लें कि मोयन सही है।
 
आटा गूंथें: अब थोड़ा-थोड़ा ठंडा पानी डालते हुए सख्त आटा गूंथ लें। आटा नरम नहीं होना चाहिए, नहीं तो गुजिया खस्ता नहीं बनेगी।
 
आटा सेट करें: आटे को गीले कपड़े से ढककर कम से कम 30 मिनट के लिए अलग रख दें।
 
भाग 2: फिलिंग (स्टफिंग) तैयार करना:
 
मावा भूनें: एक कढ़ाई को धीमी आंच पर रखें। मावा/खोया को क्रम्बल करके कढ़ाई में डालें और हल्का सुनहरा होने तक लगभग 5-7 मिनट तक भूनें। मावा कढ़ाई छोड़ने 
 
लगे तो उसे एक प्लेट में निकालकर ठंडा होने दें।
 
सूजी भूनें: उसी कढ़ाई में 1 चम्मच घी डालें (अगर जरूरत हो)। सूजी डालकर धीमी आंच पर हल्का गुलाबी होने और खुशबू आने तक 5-6 मिनट तक भूनें। इसे भी मावे वाली प्लेट में निकाल लें।
 
मेवे भूनें (वैकल्पिक): उसी कढ़ाई में कटे हुए मेवे (काजू, बादाम) डालकर 1 मिनट के लिए हल्का भून लें और निकाल लें।
 
फिलिंग तैयार करें: जब मावा और सूजी पूरी तरह से ठंडी हो जाएं, तब ही इसमें पिसी हुई चीनी/बूरा, कद्दूकस किया हुआ नारियल, किशमिश, भुने हुए मेवे और इलायची पाउडर डालकर अच्छी तरह मिला लें।
 
ध्यान दें: मिश्रण गरम रहने पर चीनी डालने से वह पिघल जाएगी और स्टफिंग गीली हो जाएगी।
 
भाग 3: गुजिया बनाना और तलना: 
 
लोई बनाएं: सेट हुए आटे को एक बार फिर से मसल कर चिकना करें। छोटी-छोटी लोइयां तोड़ लें।
 
पूरी बेलें: हर लोई को पतली पूरी के आकार में बेल लें।
 
गुजिया भरें:
 
पूरी को गुजिया बनाने के सांचे (मोल्ड) पर रखें।
 
पूरी के किनारों पर दूध या मैदा-पानी का गाढ़ा घोल लगाएं।
 
बीच में 1 से 1.5 चम्मच फिलिंग (स्टफिंग) रखें।
 
सांचे को बंद करें और अतिरिक्त आटा हटा दें।
 
किनारे सील करें: यदि आपके पास सांचा नहीं है, तो आप किनारे पर पानी लगाकर हाथ से मोड़कर सील कर सकते हैं और फिर किनारे को घुमावदार (कंगूरेदार) डिज़ाइन में मोड़ सकते हैं।
 
ढक कर रखें: बनी हुई सभी गुजिया को एक गीले कपड़े से ढककर रखें, ताकि वे सूखें नहीं।
 
तलें (Deep Fry करें):
 
एक कढ़ाई में घी या तेल गरम करें। आंच धीमी से मध्यम रखें।
 
जब तेल हल्का गरम हो जाए, तो एक बार में 3-4 गुजिया डालें।
 
गुजिया को धीमी आँच पर तब तक तलें जब तक कि वे सुनहरी भूरी और खस्ता न हो जाएं।
 
उन्हें पलटते रहें ताकि वे हर तरफ से अच्छी तरह से पक जाएं।
 
परोसें: तली हुई गुजिया को किचन टॉवल या पेपर पर निकाल लें ताकि अतिरिक्त तेल निकल जाए। ठंडा होने पर इन्हें एयरटाइट कंटेनर में भरकर रखें।
 
लीजिए दिवाली के लिए आपकी स्वादिष्ट और खस्ता सूजी-मावा गुजिया तैयार है!
 

