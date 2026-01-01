स्वच्छ इंदौर का काला सच: जब ‘सबसे साफ़ शहर’ में पानी ही जान लेने लगे

Indore Contaminated Water :
देश का “सबसे स्वच्छ शहर” कहलाने वाला इंदौर आज एक गंभीर मानवीय त्रासदी का प्रतीक बन चुका है। शहर के भागीरथपुरा इलाके में नगर निगम की जलापूर्ति लाइन में सीवर का गंदा पानी मिल जाने से अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है। मृतकों में एक छह महीने का मासूम बच्चा और कई महिलाएं शामिल हैं। 1,100 से अधिक लोग उल्टी-दस्त और गंभीर संक्रमण की चपेट में हैं। सैकड़ों मरीज अस्पतालों में ज़िंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। ALSO READ: इंदौर में जहरीले पानी ने 8 जिंदगियां तो लील ली, जो जिंदा हैं उनकी सुध लो तो उपकार होगा
यह कोई अचानक हुआ हादसा नहीं है। यह वर्षों की लापरवाही, दिखावटी स्वच्छता अभियानों और जनता की जान के साथ किए गए क्रूर प्रयोग का नतीजा है।
स्वच्छता के तमगे और गंदा सच: इंदौर को लगातार आठ बार स्वच्छ सर्वेक्षण में देश का नंबर वन शहर घोषित किया गया। मंचों पर नेता घंटियां बजाते रहे, पुरस्कार लेते रहे, जश्न मनाते रहे। लेकिन जब बात पीने के पानी की आई—तो पूरी व्यवस्था खोखली निकली। हकीकत यह है कि नर्मदा की मुख्य पेयजल पाइपलाइन के ठीक ऊपर सार्वजनिक शौचालय बना दिया गया। लीकेज हुआ, और सीवर का मलिन पानी सीधे लोगों के घरों तक पहुंच गया।
स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने हफ्तों पहले शिकायत की थी—पानी से बदबू आ रही थी, रंग बदला हुआ था, स्वाद अजीब था। लेकिन ‘नगर निगम’ के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। टेंडर महीनों पहले जारी हो चुके थे, लेकिन ज़मीन पर काम शुरू नहीं हुआ। नतीजा—लोगों ने ज़हर मिला पानी पिया, और उसकी कीमत अपनी जान से चुकाई।
प्रशासनिक चूक नहीं, नैतिक पतन: यह सिर्फ एक तकनीकी या प्रशासनिक विफलता नहीं है। यह एक गहरा नैतिक पतन है। स्वच्छता का अर्थ केवल चमकती सड़कों, दीवारों पर पेंट और कचरा उठाने तक सीमित नहीं होता। स्वच्छता का पहला और बुनियादी अर्थ है—जनता को सुरक्षित और शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना।
लेकिन यहां हाल यह है कि नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय मीडिया से उलझते और खेद प्रकट कर ‘गलती हुई है’ कहकर जिम्मेदारी से बचते नज़र आते हैं। मौतों की संख्या पर सवाल उठते हैं, लेकिन जवाब नहीं मिलते। मेयर पुष्यमित्र भार्गव आंकड़ों की बाज़ीगरी में उलझे दिखाई देते है।
धर्म, राजनीति और ज़हरीला पानी: सनातन परंपरा में जल को जीवन माना गया है। मरते हुए व्यक्ति को जल देना महापुण्य कहा गया है। लेकिन अपनी लापरवाही से जनता को विषैला पानी पिलाकर मौत की ओर धकेल देना—यह कौन सा धर्म है?
जो नेता हर मंच से सनातन, संस्कृति और आस्था की बात करते हैं, राम मंदिर से लेकर धार्मिक मूल्यों तक का हवाला देते नहीं थकते—वे बताएं कि यह कैसा सनातन है, जहां “सबसे स्वच्छ शहर” में लोग गंदा पानी पीकर मर रहे हैं। यह सिर्फ इंदौर की कहानी नहीं है। यह उस पूरे सिस्टम की कहानी है जो दिखावे की राजनीति में डूबा है—जहां पुरस्कार तो मिलते हैं, लेकिन इंसानी ज़िंदगियों की कोई कीमत नहीं।
अब सवाल जवाबदेही का है: इंदौर के लोगों को समझना होगा कि यह लड़ाई केवल भागीरथपुरा की नहीं है। यह पूरे शहर और पूरे प्रदेश की लड़ाई है। जवाबदेही तय होनी चाहिए। दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए। पीड़ित परिवारों को न्याय और मुआवज़ा मिलना चाहिए। और सबसे ज़रूरी—जल व्यवस्था को जड़ से सुधारना होगा। अन्यथा, घंटियां बजती रहेंगी, मंच सजते रहेंगे, पुरस्कार मिलते रहेंगे—और मासूम जानें यूं ही जाती रहेंगी। स्वच्छता का असली अर्थ जीवन की रक्षा है, न कि केवल चमक-दमक का उत्सव।