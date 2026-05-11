Achala Ekadashi 2026: अचला एकादशी व्रत का समय, पूजा और पारण विधि

हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत अत्यंत पवित्र माना गया है। इसे करने से न केवल अर्थ, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है बल्कि व्यक्ति के कर्मों का शुद्धिकरण भी होता है। अचला एकादशी का व्रत करने से मन, वचन और कर्म तीनों शुद्ध होते हैं और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आइए यहां जानते हैं अचला एकादशी 2026 का व्रत, पूजा विधि, पारण समय और महत्व। जानिए कैसे करें भगवान विष्णु की भक्ति और पाएं पुण्य।