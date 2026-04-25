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मोहिनी एकादशी का व्रत रखने के 10 चमत्कारी फायदे

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Mohini Ekadashi vrat labha
BY: वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Publish Date: Sat, 25 Apr 2026 (16:21 IST) Updated Date: Sat, 25 Apr 2026 (16:27 IST)
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Mohini ekadash: धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को 'मोहिनी एकादशी' कहा जाता है। इस बार यह एकादशी 27 अप्रैल 2026 सोमवार के लिए रहेगी। भगवान विष्णु ने इसी दिन मोहिनी रूप धारण किया था। इस व्रत को करने के 10 प्रमुख लाभ नीचे दिए गए हैं।
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मोहिनी एकादशी व्रत के 10 लाभ

पापों का नाश: ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को विधि-विधान से करने से व्यक्ति के जन्म-जन्मांतर के पाप मिट जाते हैं।
मोह-माया से मुक्ति: जैसा कि नाम से स्पष्ट है, 'मोहिनी' एकादशी का व्रत साधक को सांसारिक मोह और माया के बंधनों से मुक्त करने में सहायक होता है।
मानसिक शांति: एकादशी का उपवास रखने और भगवान विष्णु का ध्यान करने से मन को शांति मिलती है और नकारात्मक विचार दूर होते हैं।
वैकुंठ लोक की प्राप्ति: धार्मिक पुराणों के अनुसार, जो व्यक्ति सच्ची श्रद्धा से यह व्रत रखता है, उसे मृत्यु के पश्चात विष्णु लोक (वैकुंठ) में स्थान मिलता है।
दुखों का निवारण: यह व्रत जीवन के कष्टों और दुखों को दूर कर सुख-समृद्धि के द्वार खोलता है।
स्वास्थ्य लाभ: उपवास रखने से शरीर का शोधन (Detoxification) होता है, जिससे पाचन तंत्र को आराम मिलता है और स्वास्थ्य में सुधार होता है।
आर्थिक लाभ: भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से घर में धन-धान्य की कमी नहीं रहती और दरिद्रता का नाश होता है।
आत्मविश्वास में वृद्धि: आध्यात्मिक अनुशासन का पालन करने से व्यक्ति के संकल्प और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है।
ग्रह दोषों से मुक्ति: मोहिनी एकादशी का व्रत रखने से कुंडली के विभिन्न दोषों का प्रभाव कम होता है, विशेषकर चंद्रमा और बृहस्पति से जुड़े शुभ फल मिलते हैं।
पुण्य फल की प्राप्ति: इस व्रत का फल कई हजार वर्षों की तपस्या और कन्यादान जैसे महान कार्यों के बराबर माना गया है।
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विशेष टिप: मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के 'मोहिनी स्वरूप' की पूजा करें और रात्रि में जागरण कर कीर्तन करना अत्यंत शुभ माना जाता है।
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