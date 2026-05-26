पद्मिनी एकादशी का व्रत 26 को है या कि 27 मई 2026 को, जानिए सही तिथि

Publish Date: Tue, 26 May 2026 (11:45 IST)
Updated Date: Tue, 26 May 2026 (11:53 IST)
Padmini Ekadashi Vrat 2026: वर्ष 2026 में अधिकमास (पुरुषोत्तम मास) की पद्मिनी एकादशी का व्रत 27 मई 2026, बुधवार को रखा जाएगा। तिथियों के फेरबदल के कारण 26 और 27 मई को लेकर जो भ्रम है, उसकी सही स्थिति हिंदू पंचांग और उदयातिथि के अनुसार नीचे दी गई है। हालांकि स्मार्त लोग 26 और वैष्णव लोग 27 को यह व्रत रखेंगे।
तिथि और शुभ मुहूर्त की सही गणना:
एकादशी तिथि का प्रारंभ: 26 मई 2026 को सुबह 05:10 बजे से।
एकादशी तिथि का समापन: 27 मई 2026 को सुबह 06:21 बजे तक।
27 मई को व्रत रखने का कारण (उदयातिथि का नियम)
हिंदू धर्म में उदयातिथि (यानी सूर्योदय के समय जो तिथि मौजूद हो) का विशेष महत्व होता है। 26 मई को एकादशी तिथि सूर्योदय के ठीक आसपास शुरू हो रही है, लेकिन 27 मई को सूर्योदय के समय एकादशी तिथि विद्यमान रहेगी। शास्त्रों के अनुसार, दशमी से युक्त एकादशी का त्याग करके द्वादशी से युक्त एकादशी का व्रत रखना अत्यंत श्रेष्ठ और फलदायी माना जाता है। इसलिए, 27 मई को ही व्रत रखना पूरी तरह शास्त्रसम्मत है।
व्रत पारण का समय (Vrat Parana Time)
एकादशी व्रत का पारण (व्रत खोलना) हमेशा अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में किया जाता है:
पारण की तारीख: 28 मई 2026 (गुरुवार)
पारण का शुभ मुहूर्त: सुबह 05:25 बजे से सुबह 07:56 बजे के बीच।
विशेष नोट:
28 मई को द्वादशी तिथि सुबह 07:56 बजे समाप्त हो रही है, इसलिए आपको इसी समय से पहले अपना व्रत खोल लेना चाहिए।
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