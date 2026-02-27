आमलकी एकादशी पर क्यों करते हैं आंवले की पूजा?

आमलकी एकादशी हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण व्रत है, जो फाल्गुन माह की शुक्ल एकादशी को मनाया जाता है। यह दिन विशेष रूप से आंवले के पेड़ की पूजा और उपासना के लिए समर्पित है। आंवला (आंवला का पेड़ और फल) न केवल आयुर्वेदिक दृष्टि से, बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। आमलकी एकादशी पर आंवले की पूजा से व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होते हैं।

यह दिन भगवान विष्णु की पूजा का भी विशेष दिन होता है, और आंवला के साथ उनका संबंध पवित्र माना जाता है। इस दिन उपवासी रहकर आंवले की पूजा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन में समृद्धि, सुख-शांति का वास होता है। आइए, जानते हैं आमलकी एकादशी पर आंवले की पूजा का महत्व के बारे में....

आमलकी एकादशी हिंदू कैलेंडर के अनुसार माघ माह की शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है। यह दिन विशेष रूप से आंवले (आंवला) की पूजा के लिए प्रसिद्ध है। आंवला का वृक्ष और उसका फल धार्मिक दृष्टि से बहुत ही पवित्र माने जाते हैं। इस दिन आंवले की पूजा करने के पीछे कई धार्मिक और आध्यात्मिक कारण हैं:

2. समृद्धि और सुख-शांति की कामना आमलकी एकादशी पर आंवला पूजा से घर में सुख-शांति और समृद्धि का वास होता है। परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ और खुशहाल रहते हैं। इस दिन आंवले की पूजा करने से विशेष रूप से घर के व्यवसाय में वृद्धि होती है और आर्थिक समृद्धि प्राप्त होती है।

3. आध्यात्मिक लाभ आंवले का फल खाने से और उसकी पूजा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। विशेष रूप से आमलकी एकादशी पर इसकी पूजा से आत्मा की शुद्धि होती है और व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।

4. व्रत का महत्व आमलकी एकादशी पर उपवास रखकर व्रत रखने से विशेष आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। यह व्रत भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। व्रत के साथ आंवला वृक्ष के नीचे बैठकर पूजा करने से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट होते हैं और वह मोक्ष की प्राप्ति की ओर अग्रसर होता है।

5. आंवला का महत्व आंवला को भारतीय संस्कृति में वृक्षों का राजा कहा जाता है और इसे कई धर्मग्रंथों में विशेष रूप से वर्णित किया गया है। आंवला एक उत्तम औषधि है और इसे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी माना जाता है। इसे देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु के साथ जोड़ा जाता है, इसलिए आमलकी एकादशी पर इसकी पूजा विशेष महत्व रखती है।