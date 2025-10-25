Chhath Puja Fashion Trends: छठ पूजा पर जानें ज्वैलरी फैशन ट्रेंड्स और कैसा हो आपका श्रृंगार

Gold Jewelry for Chhath Puja: छठ पूजा भारतीय संस्कृति में एक महत्वपूर्ण त्योहार है, जो विशेष रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और नेपाल में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर्व का धार्मिक महत्व तो है ही, लेकिन इसके साथ-साथ यह महिलाओं के लिए एक खास अवसर होता है अपनी पारंपरिक सुंदरता को प्रकट करने का। छठ पूजा के दौरान महिलाएं अपनी पारंपरिक साड़ियों और गोल्ड ज्वैलरी के साथ पूजा करती हैं। इस लेख में हम आपको छठ पूजा के फैशन ट्रेंड्स, गोल्ड ज्वैलरी, और इस साल के ट्रेंडिंग स्टाइल्स के बारे में बताएंगे।

छठ पूजा आभूषण और अन्य एक्सेसरीज के ट्रेंड्स गोल्ड ज्वैलरी:

गोल्ड ज्वैलरी/ ट्रेडिशनल मांग टीका: माथे पर एक बड़ा और पारंपरिक मांग टीका, जो सौभाग्य का प्रतीक है। गोल्ड ज्वैलरी: भारी गोल्ड झुमके, पारंपरिक मांग टीका, और गोल्ड नेकलेस इस पर्व का अनिवार्य हिस्सा हैं।

भारी झुमके/कश्मीरी इयररिंग्स: पारंपरिक साड़ियों के साथ सोने के भारी झुमके या आजकल ट्रेंड में चल रहे कश्मीरी डिजाइन वाले इयररिंग्स बहुत सुंदर दिखते हैं।

गोल्ड नेकलेस: हेवी बनारसी साड़ियों के साथ टेंपल ज्वैलरी स्टाइल का लंबा या मध्यम हार।

सोने और चांदी के गहने: इसके साथ ही छठ पूजा के दौरान सोने और चांदी के गहनों का खास महत्व होता है। महिलाएं पारंपरिक सोने और चांदी की चूड़ियां, नथ, कान की बालियां, हार और मंगलसूत्र पहनती हैं। यह गहने न केवल पूजा में शुभ माने जाते हैं, बल्कि वे पारंपरिक और क्लासिक लुक भी प्रदान करते हैं।

बंगाली गहने: बंगाली महिलाएं छठ पूजा के दौरान अपनी पारंपरिक और खूबसूरत गहनों का चयन करती हैं। खासतौर पर, 'शंखपाला' (गोल्ड शंख की अंगूठी), मंगलसूत्र और चूड़ियों का महत्व इस दिन बढ़ जाता है। ये गहने पूजा के दौरान सौभाग्य का प्रतीक होते हैं और पूजा की परंपरा को बनाए रखने में मदद करते हैं।

कांच की चूड़ियां: यह सबसे अनिवार्य एक्सेसरी है। मल्टीकलर या साड़ी के रंग से मैच करती कांच की चूड़ियों का सेट हाथों में शुभता और सुंदरता लाता है। कांच की मल्टीकलर चूड़ियां या लाल-पीली लाख की चूड़ियां हाथों में शुभता लाती हैं।

अन्य एक्सेसरीज: हैवी बॉर्डर वाला ब्लाउज: साड़ी के साथ नॉट वाला ब्लाउज या पफ आस्तीन वाले ब्लाउज आजकल ट्रेंड में हैं, जो लुक को स्टाइलिश बनाते हैं।

बड़ी बिंदी और सिंदूर: माथे पर बड़ी गोल बिंदी और मांग में भरा हुआ सिंदूर पारंपरिक लुक को पूर्ण करता है।

हेयरस्टाइल: सादगी के साथ गजरा या ताज़े फूल से सजा हुआ जूड़ा या बन सबसे अधिक पसंद किया जाता है।

सोलह श्रृंगार: मांग में भरा हुआ सिंदूर, माथे पर बड़ी बिंदी, और पैरों में बिछिया पारंपरिक व्रती के लुक को पूर्णता देते हैं।

माला और चूड़ियां: शादीशुदा महिलाएं इस दिन खासतौर पर चूड़ियां और मंगलसूत्र पहनती हैं। इसके अलावा, गहनों के साथ फूलों की माला या गजरा भी एक खूबसूरत विकल्प है जो पारंपरिक लुक को और भी निखारता है।