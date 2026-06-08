लियोनेल मेस्सी के बिना भी 2 गोल से अभ्यास मैच जीती अर्जेंटीना

कप्तान लियोनेल मेसी बेंच पर बैठे रहे और अर्जेंटीना ने अभ्यास मैच में होंडुरास पर 2-0 से जीत के साथ अपनी विश्वकप की तैयारी जारी रखी।मेसी, जो अपनी बाईं हैमस्ट्रिंग की मांसपेशियों की थकान से उबर रहे हैं, ने काइल मैदान में अभ्यास में हिस्सा लिया, लेकिन लौटारो मार्टिनेज और गिउलिआनो सिमोन के गोल से मिली आसान जीत को बाहर से देखा।





उम्मीद है कि मेसी 16 जून को कैनसस सिटी में अल्जीरिया के खिलाफ अर्जेंटीना के शुरुआती विश्व कप ग्रुप मैच के लिए फिट हो जाएंगे। आठ बार के बैलन डी’ओर विजेता ही गत विश्व विजेता के लिए चोट की एकमात्र चिंता नहीं हैं।





इससे पहले डिफेंडर लियोनार्डो बालेर्डी को पैर के निचले हिस्से में चोट के कारण अल्बिसेलेस्टे टीम से बाहर कर दिया गया था। गोंजालो मोंटिएल (क्वाड्रिसेप्स), नहुएल मोलिना (हैमस्ट्रिंग) और लिएंड्रो परेडेस (हैमस्ट्रिंग) की फिटनेस पर भी संदेह है, जबकि फॉरवर्ड जूलियन अल्वारेज़ (टखने) और गोलकीपर एमिलियानो मार्टिनेज (हाथ) के टूर्नामेंट शुरू होने पर उपलब्ध होने की उम्मीद है। कोच लियोनेल स्कालोनी ने कहा कि चोटों की लंबी सूची का मतलब है कि उन्होंने अभी तक बालेर्डी के रिप्लेसमेंट के बारे में कोई फैसला नहीं किया है।





उन्होंने कहा कि वह कोई भी आखिरी बदलाव करने से पहले मंगलवार को आइसलैंड के खिलाफ अर्जेंटीना के आखिरी अभ्यास मैच का इंतजार करेंगे।उन्होंने कहा, “कई खिलाड़ी शत-प्रतिशत फिट नहीं हैं। हमारे पास अभी भी नतीजे निकालने के लिए एक और मैच है। मंगलवार को हमारा एक और गेम है और हम टीम में शामिल होने वाले खिलाड़ी को चुनने में जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। लियो के साथ जो हुआ उसका मतलब है कि हमें कई अन्य साथियों का भी आकलन करना होगा, और जब तक हम यह नहीं देख लेते कि बाकी सब कैसे हैं, तब तक हम मंगलवार तक कोई फैसला नहीं करेंगे।”





अर्जेंटीना ग्रुप जे में ऑस्ट्रिया और जॉर्डन का भी सामना करेगा क्योंकि वह चार साल पहले जीते अपने विश्व कप खिताब को बरकरार रखने की कोशिश कर रहा है।

