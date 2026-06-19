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कनाडा से 6 गोल की हार नहीं पचा पाया कतर मैच के बाद हुई झड़प (Video)

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FIFA World Cup
BY: वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Publish Date: Fri, 19 Jun 2026 (11:37 IST) Updated Date: Fri, 19 Jun 2026 (11:51 IST)
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जोनाथन डेविड की हैट्रिक की बदौलत कनाडा ने फीफा विश्वकप 2026 के ग्रुप चरण में कतर पर 6-0 से ऐतिहासिक जीत दर्ज की। यह कनाडा की विश्व कप में पहली जीत है। मैच का शुरुआती गोल 16वें मिनट में रिबाउंड पर साइल लारिन ने किया और अपनी टीम को बढ़त दिलाई। यह टूर्नामेंट में उनका दूसरा गोल था। कतर के गोलकीपर महमूद अबुनादा ने डेविड के वॉली शॉट को पंच करके रोक दिया, लेकिन गेंद लारिन के पास गिरी, जिसे उन्होंने गोल में डाल दिया। इसके बाद डेविड ने 29वें मिनट में दाएं पैर से शानदार वॉली मारकर बढ़त को दोगुना कर दिया, जो एक साल से अधिक समय में खेल के दौरान उनका पहला गोल था।

अहमद को 33वें मिनट में लाल कार्ड दिखाकर मैदान से बाहर भेज दिया गया। रेफरी ने पहले पेनल्टी स्पॉट की ओर इशारा किया, लेकिन वीडियो रिव्यू के बाद कनाडा को बॉक्स के ठीक बाहर फ्री किक दी गई और अहमद को दिया गया पीला कार्ड लाल कार्ड में बदल दिया गया। पहले हाफ के स्टॉपेज टाइम में कनाडा ने 3-0 की बढ़त बना ली, जब डेविड ने 48वें मिनट में क्रॉसबार से टकराकर आई गेंद पर गोल दाग दिया।
दूसरे हाफ की शुरुआत में जब कोने को वह खतरनाक दिखने वाली चोट लगी तो कनाडा के खिलाड़ी चिंता से उनके चारों ओर जमा हो गए, और मदीबो को बाहर निकाले जाने से पहले वह स्पष्ट रूप से परेशान दिख रहे थे। कोने के स्थान पर आए नाथन सलीबा ने 64वें मिनट में फ्री किक पर गोल करके स्कोर 4-0 कर दिया। 75वें मिनट में मोहम्मद मनाई ने अपने गोलकीपर को चकमा देते हुए शॉट को आत्मघाती गोल में बदल दिया।

डेविड ने स्टॉपेज टाइम में हैट्रिक पूरी की और इस विश्व कप में एक मैच में तीन गोल करने वाले अर्जेंटीना के लियोनेल मेस्सी के साथ शामिल हो गए।

इसी के साथ मेजबान कनाडा ने जीत के रिकॉर्ड अंतर की बराबरी भी कर ली, जो 1934 में इटली, 1950 में ब्राजील और 1978 में अर्जेंटीना की छह गोल की जीत के बराबर थी। कतर के खिलाफ कनाडा के गोलों की संख्या, इस मैच से पहले उनके पूरे विश्व कप इतिहास में किए गए गोलों की संख्या से दोगुनी थी। जीत के बाद कनाडा के कोच जेसी मार्श ने छह उंगलियां उठाते हुए कहा, “इसे कोई नहीं भूलेगा, और कोई भी कनाडाई इस दिन को नहीं भूलेगा। यह हर किसी के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण क्षण है यह समझने के लिए कि इस देश में प्रतिभा है, मानसिकता है, इच्छाशक्ति है, और ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो इस देश को खास बनाती हैं।”

कनाडाई फुटबॉल के लिए एक स्वप्निल अवसर दूसरे हाफ में मिडफील्डर इस्माइल कोने के पैर में लगी चोट के कारण धूमिल हो गया। कतर के असीम मदीबो द्वारा किए गए एक गंभीर फाउल के बाद कोने को कई मिनट तक उपचार दिया गया, जिसके बाद उन्हें स्ट्रेचर पर मैदान से बाहर ले जाया गया। कनाडा के कोच जेसी मार्श ने बाद में कोने की चोट की गंभीरता की पुष्टि करते हुए बताया कि अस्पताल ले जाने के बाद सासुओलो के खिलाड़ी की सर्जरी की जाएगी।

मादिबो को फाउल के लिए लाल कार्ड दिखाया गया, जिसके बाद कतर को पहले हाफ में होमाम अहमद को लाल कार्ड मिलने के बाद नौ खिलाड़ियों के साथ मैच समाप्त करना पड़ा ।
इस जीत के साथ कनाडा के अंक बढ़कर चार हो गए हैं और वह गोल अंतर के आधार पर स्विट्जरलैंड से आगे है । इस जीत के साथ ही कनाडा का नॉकआउट चरण में स्थान लगभग सुनिश्चित हो गया है। बुधवार को वैंकूवर में स्विट्जरलैंड के खिलाफ होने वाले अपने अंतिम ग्रुप मैच में कनाडा की टीम का दबदबा रहेगा।

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