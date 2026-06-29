कनाडा ने एक गोल कर किया द.अफ्रीका को बाहर, पहुंची क्वार्टरफाइनल में

Publish Date: Mon, 29 Jun 2026 (12:10 IST)
Updated Date: Mon, 29 Jun 2026 (12:10 IST)
स्टीफन यूस्टाक्वियो के दूसरे हाफ के स्टॉपेज टाइम के दूसरे मिनट में किये गये गोल की बदौलत कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हराकर विश्व कप में अपनी पहली नॉकआउट मैच जीत हासिल करते हुए राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। सोफी स्टेडियम में चल रहा तनावपूर्ण मैच अतिरिक्त समय की ओर बढ़ता दिख रहा था, तभी यूस्टाक्वियो, जो कुछ मील दूर स्थित एलएएफसी के लिए पेशेवर रूप से खेलते हैं, ने पेनल्टी क्षेत्र के बाहर से एक शानदार वॉली शॉट लगाकर रॉनवेन विलियम्स के नेट के निचले कोने में गेंद पहुंचा दी।
सह-मेजबान कनाडा ने अंतिम मिनटों में मजबूत रक्षात्मक खेल का प्रदर्शन करते हुए बढ़त बनाए रखी और शनिवार को ह्यूस्टन में नीदरलैंड या मोरक्को का सामना करने के लिए आगे बढ़ गया।मैच खत्म होने के बाद कनाडा के मैनेजर जेसी मार्श ने अपने खिलाड़ियों में जोश भरते हुए कहा, “आप सब कनाडा के हीरो हैं। इस देश के भावी बच्चों के लिए, जो यह खेल खेलते हैं, आप सब कनाडा के हीरो हैं। आप लोगों की वजह से इस खेल का उज्ज्वल भविष्य है। आपको खुद पर और इस खेल पर गर्व होना चाहिए।”
कनाडा ने अपने तीसरे विश्व कप में भाग लेते हुए अपने पहले तीन मैच टोरंटो और वैंकूवर में अपने घरेलू मैदान पर खेले, लेकिन पिछले बुधवार को स्विट्जरलैंड से 2-1 से हारने के बाद उन्हें विश्व कप के मेजबान के रूप में घर से बाहर खेलने के लिए मजबूर होना पड़ा।
दक्षिण अफ्रीका के कोच ह्यूगो ब्रूस ने कहा, “हम मैच इसलिए हार गए क्योंकि हमारी टीम में ताकत और गति की कमी थी, जब मैं इसकी तुलना अपने प्रतिद्वंदी से करता हूं। यह एक कठिन मैच था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर हम पीछे मुड़कर देखें, तो हम अपने प्रदर्शन से काफी हद तक संतुष्ट हो सकते हैं। हम निराश हैं, क्योंकि हम जीतना चाहते थे, लेकिन हमें बहुत ज्यादा निराश होने की जरूरत नहीं है। हमने जो किया वह अच्छा था, और मैं अपनी टीम से बहुत खुश और गौरवान्वित हूं।”
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