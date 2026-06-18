इंग्लैंड मैच जीत गया, लेकिन 33 साल की इस ग्लैमरस लड़की ने लूट ली सारी लाइमलाइट

क्रोएशिया की सोशल मीडिया सेंसेशन और मॉडल Ivana Knoll एक बार फिर फुटबॉल वर्ल्ड कप में छा गई हैं। “वर्ल्ड कप की सबसे हॉट फैन” के नाम से मशहूर इवाना ने 2026 टूर्नामेंट में अपनी पहली मौजूदगी से ही सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया।

बुधवार को AT&T Stadium में इंग्लैंड और क्रोएशिया के मुकाबले के दौरान इवाना स्टैंड्स में नजर आईं। हमेशा की तरह उन्होंने क्रोएशिया की पहचान वाला रेड-एंड-व्हाइट चेकर्ड आउटफिट पहना था, जिसने फैंस का ध्यान तुरंत अपनी ओर खींच लिया।

मैच के दौरान इवाना ने अपनी कई तस्वीरें और वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किए, जिन्हें उनके लाखों फॉलोअर्स ने जमकर पसंद किया। उनका बोल्ड और स्टाइलिश अंदाज़ सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया।

2022 वर्ल्ड कप से मिली थी ग्लोबल पहचान इवाना पहली बार 2022 के कतर वर्ल्ड कप में दुनियाभर में चर्चा का विषय बनी थीं। उस समय उन्होंने अपने ग्लैमरस आउटफिट्स से काफी सुर्खियां बटोरी थीं। कतर के सख्त ड्रेस कोड के बावजूद उन्होंने अपने स्टाइल से इंटरनेट पर अलग पहचान बना ली थी।

पूर्व मिस क्रोएशिया रह चुकी इवाना का जन्म जर्मनी में हुआ था, लेकिन बाद में उनका परिवार ज़ाग्रेब शिफ्ट हो गया। 2016 में मिस क्रोएशिया पेजेंट से उन्होंने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा, लेकिन असली लोकप्रियता उन्हें फुटबॉल स्टेडियम्स से मिली।

अब सिर्फ फुटबॉल नहीं, F1 में भी छाईं फुटबॉल के अलावा इवाना अब Formula 1 इवेंट्स में भी लगातार दिखाई देती हैं। हाल ही में मियामी ग्रां प्री के दौरान वह फिर वायरल हो गई थीं, जब लाइव टीवी कवरेज के बीच उनका अचानक कैमरे में आ जाना सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया।

Sky Sports के शो के दौरान Simon Lazenby, Naomi Schiff और Jenson Button कैमरे पर मौजूद थे, तभी इवाना वहां से गुजरती दिखाई दीं। कुछ सेकंड का यह मोमेंट इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो गया।

DJ बनकर भी जीत रहीं दिल इवाना अब सिर्फ मॉडल या फुटबॉल फैन नहीं रहीं। उन्होंने DJ के तौर पर भी अपनी नई पहचान बनाई है। हाल ही में उन्होंने लॉस एंजेलिस में FIFA Fan Festival में लाइव DJ परफॉर्मेंस दी, जिसे फैंस ने काफी पसंद किया।

सोशल मीडिया पर उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है और आज उन्हें दुनिया की सबसे चर्चित स्पोर्ट्स फैंस में गिना जाता है।