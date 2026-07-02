1 गोल से पिछड़ने के बाद हैरी कैन के दोहरे प्रहार से एतिहासिक वापसी कर जीता इंग्लैंड

FIFA World Cup 2026 में इंग्लैंड ने 1966 के बाद से कभी भी गोल खाने के बाद मैच नहीं जीता था इतिहास इंग्लैंड के विरुद्ध था लेकिन हैरी केन के इरादे कुछ और थे।कप्तान हैरी केन ने आखिरी 15 मिनट में दो गोल दाग कर इंग्लैंड को वर्ल्ड कप के Round of 16 में पहुंचा दिया, मुकाबले में एक गोल से पिछडने के बाद इंग्लैंड ने वापसी करते हुए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो को 2-1 से हराया।





बुधवार रात खेले गये इस मुकाबले में केन ने अपने देश के लिए एक और मैच जिताने वाला प्रदर्शन किया, जब कप्तान ने 75वें मिनट में हेडर से बराबरी की और फिर मैच खत्म होने से चार मिनट पहले एक शानदार विजयी गोल किया, जब इंग्लैंड एक रोमांचक मैच में एक घंटे से पीछे था। केन का दूसरा गोल वर्ल्ड कप में उनका 13वां गोल था, जो महान पेले से एक अधिक था।







Nem olhou pra chutar…



Harry Kane fede a gol ! pic.twitter.com/yCgEEXS3nf — PALMEIRAS HQ (@palmeirasHQ) July 1, 2026 वहीं, मार्कस रैशफोर्ड के शॉट को आरोन वान-बिसाका ने गोललाइन से क्लियर कर दिया। पहले हाफ के आखिरी पलों में हैरी केन का वॉली शॉट भी म्पासी ने रोक दिया। दूसरी ओर, डीआर कॉन्गो के योआने विस्सा का प्रयास पोस्ट से टकरा गया और इंग्लैंड एक और गोल खाने से बच गया।



ब्रायन सिपेंगा ने मैच के सातवें मिनट में अपने पहले इंटरनेशनल गोल से डीआर कांगो को बढ़त दिलाकर इंग्लैंड को चौंका दिया था। गोल खाने के बाद इंग्लैंड ने लगातार आक्रमण किए, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। जूड बेलिंघम के दो शानदार हेडर को डीआर कॉन्गो के गोलकीपर लियोनेल म्पासी ने बेहतरीन बचाव करते हुए गोल में नहीं जाने दिया।वहीं, मार्कस रैशफोर्ड के शॉट को आरोन वान-बिसाका ने गोललाइन से क्लियर कर दिया। पहले हाफ के आखिरी पलों में हैरी केन का वॉली शॉट भी म्पासी ने रोक दिया। दूसरी ओर, डीआर कॉन्गो के योआने विस्सा का प्रयास पोस्ट से टकरा गया और इंग्लैंड एक और गोल खाने से बच गया।



JUDE BELLINGHAM'S REACTION TO HARRY KANE MATCH WINNER GOAL AGAINST DR CONGO !!!



View from the stands



England vs DR Congo #FIFAWorldCup #ENGDRC pic.twitter.com/CLgUZ0zDx6 — StatPad Football (@StatPadFootball) July 1, 2026 उन्होंने शानदार टर्न लेते हुए डिफेंडर को छकाया और नियर पोस्ट की ओर जोरदार शॉट लगाकर गेंद को जाल में पहुंचा दिया। इस गोल के साथ इंग्लैंड ने 2-1 की बढ़त हासिल कर ली। अंतिम मिनटों में डीआर कॉन्गो ने वापसी की कोशिश की, लेकिन इंग्लैंड की रक्षा पंक्ति ने कोई मौका नहीं दिया और टीम ने शानदार जीत दर्ज की। राउंड ऑफ 16 में इंग्लैंड की टीम का मुकाबला अब मेक्सिको से होगा।

दूसरे हाफ में इंग्लैंड के मुख्य कोच थॉमस टुखेल के बदलाव असरदार साबित हुए। सब्स्टीट्यूट एंथनी गॉर्डन ने 75वें मिनट में शानदार क्रॉस दिया, जिस पर हैरी केन ने हेडर के जरिए बराबरी का गोल दाग दिया। इस गोल के बाद इंग्लैंड ने मैच पर पूरी तरह पकड़ बना ली और लगातार दबाव बनाता रहा। 86वें मिनट में हैरी केन ने एक बार फिर अपनी क्लास दिखाई।उन्होंने शानदार टर्न लेते हुए डिफेंडर को छकाया और नियर पोस्ट की ओर जोरदार शॉट लगाकर गेंद को जाल में पहुंचा दिया। इस गोल के साथ इंग्लैंड ने 2-1 की बढ़त हासिल कर ली। अंतिम मिनटों में डीआर कॉन्गो ने वापसी की कोशिश की, लेकिन इंग्लैंड की रक्षा पंक्ति ने कोई मौका नहीं दिया और टीम ने शानदार जीत दर्ज की। राउंड ऑफ 16 में इंग्लैंड की टीम का मुकाबला अब मेक्सिको से होगा।