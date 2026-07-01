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फ्रांस ने स्वीडन पर दागे 3 गोल और एमबाप्पे ने बढ़ा दिया मेस्सी पर दबाव, जाने कैसे

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Klian Mbappe
BY: अविचल शर्मा
Publish Date: Wed, 01 Jul 2026 (13:32 IST) Updated Date: Wed, 01 Jul 2026 (13:44 IST)
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स्वीडन को 3-0 से हराकर फ्रांस के काइलिन एमबाप्पे ने लियोनेल मेस्सी पर दबाव बढ़ा लिया है। स्वीडन के खिलाफ राउंड ऑफ 32 के इस मैच में एमबाप्पे के 2 गोल और ब्रैडली ब्रैकोल का एक गोल आया। एमबाप्पे ने 45वें मिनट में और 74वें मिनट में गोल किया जबकि ब्रैकोल ने 53 मिनट पर गोल दाग दिया।

यह पिछले चार मैच में तीसरा अवसर है जबकि एमबाप्पे ने मैच में दो गोल किए। मौजूदा टूर्नामेंट में अब उनके छह गोल हो गए हैं और उन्होंने अर्जेंटीना के फॉरवर्ड लियोनेल मेस्सी की बराबरी कर ली है। विश्व कप करियर में उनके कुल गोल की संख्या 18 हो गई है, जो मेस्सी के रिकॉर्ड से सिर्फ एक कम है।

एमबाप्पे अब विश्व कप के नॉकआउट राउंड में 10 गोल कर चुके हैं जो ब्राजील के दिग्गज लियोनिडास और रोनाल्डो के पिछले रिकॉर्ड से दो अधिक हैं। यह स्टार खिलाड़ी 85वें मिनट में जब सब्स्टीट्यूट किए जाने के बाद बेंच पर आया तो फ्रांस के कोच डिडिएर डेसचैम्प्स ने झुककर उनका अभिवादन किया।चार साल पहले विश्व कप में उपविजेता रही और इस बार टूर्नामेंट की प्रबल दावेदार फ्रांस ने अब तक टूर्नामेंट में 13 गोल किए हैं और उसके खिलाफ केवल दो गोल हुए हैं। उसकी तरफ से माइकल ओलिस ने पांच गोल में मदद की है।
स्वीडन नहीं कर पाया फ्रांस का मुकाबला

फ्रांस ने मैच में शुरू से ही दबदबा बनाए रखा और स्वीडन को किसी भी समय वापसी का खास मौका नहीं दिया। फ्रांस ने इस मैच में 25 बार गोल करने के मौके बनाए जबकि स्वीडन केवल सात बार भी ऐसा कर पाया। पहले हाफ में यह आंकड़ा 15-3 का था।लगातार तीसरी बार विश्व कप फाइनल में पहुंचने की कवायद में लगा फ्रांस चार जुलाई को फिलाडेल्फिया में पराग्वे के खिलाफ खेलेगा, जिसे जर्मनी को बाहर का रास्ता दिखाया।

एमबाप्पे ने 32वें मिनट में पोस्ट पर शॉट मारा और निराशा में दोनों हाथ ऊपर उठा लिए। इसके चार मिनट बाद ही फ्रांस पेनल्टी एरिया के ठीक अंदर से ओलिस के शानदार बाइसाइकिल किक पर बढ़त बनाने के करीब पहुंच गया, लेकिन उनका शॉट पोस्ट से टकराकर वापस आ गया।

एमबाप्पे हालांकि पहले हाफ में फ्रांस को बढ़त दिलाने में कामयाब रहे। ओलिस ने ओस्मान डेम्बेले को पास किया, जिन्होंने उसे एमबाप्पे को थमाया। एमबाप्पे ने विक्टर ग्योकेरेस को चकमा देने के लिए क्रॉसओवर स्टेप लिया और छह गज के बॉक्स के ठीक बाहर से एक तिरछा शॉट लगाया जो दूर वाले पोस्ट के अंदर चला गया।

एमबाप्पे ने अपना 61वां अंतरराष्ट्रीय गोल मनाने के लिए मैदान के बीचोंबीच दौड़ लगाई और फिर वे बेंच की ओर दौड़कर डेसचैम्प्स को गले लगाने पहुंचे, जो अपनी मां के अंतिम संस्कार के लिए फ्रांस जाने के बाद इस मैच के लिए वापस लौटे थे।

फ्रांस के दूसरे गोल की शुरुआत गुस्ताफ लैगरबिएलके से गेंद छीनने से हुई। ऑरेलियन टचमेनी ने ओलिस को पास दिया, जिन्होंने लैगरबिएलके को चकमा दिया और बारकोला ने बीच में गेंद को हल्का सा स्पर्श करते हुए गोल में डाल दिया।फ्रांस के तीसरे गोल की नींव रखने वाले एमबाप्पे ने बारकोला को बैकहील पास देकर दर्शकों का मनोरंजन किया। बारकोला ने उसे ओलिस की तरफ बढ़ाया जिन्होंने उसे पेनल्टी एरिया में एमबाप्पे तक पहुंचाया। उन्होंने गेंद पर नियंत्रण बनाकर दूर वाले गोलपोस्ट के अंदर गोल दाग दिया।

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About Writer अविचल शर्मा
लेखक को प्रिंट, इलेक्ट्रोनिक और डिजिटल मीडिया में 12 से ज्यादा वर्षों का अनुभव है। क्रिकेट, हॉकी, शतरंज और टेबल टेनिस में रुचि के कारण लेखक खेल से जुड़ी खबरें लंबे समय से लिख रहे हैं।    लेखक ने वेबदुनिया के कार्यकाल में कई अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट्स का कवरेज किया है। इसमें क्रिकेट,.... और पढ़ें

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