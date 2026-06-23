Age is Just a Number: 39 की उम्र में भी मेसी का तूफान, FIFA World Cup 2026 में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड

FIFA World Cup 2026: मेसी का जलवा बरकरार, ऑस्ट्रिया के खिलाफ डबल धमाका कर रचा इतिहास

अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी (Lionel Messi) एक बार फिर दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल मंच पर छा गए हैं। FIFA World Cup 2026 में मेसी ने ऑस्ट्रिया के खिलाफ शानदार दो गोल दागकर न सिर्फ अर्जेंटीना को 2-0 की जीत दिलाई, बल्कि वर्ल्ड फुटबॉल में कई ऐतिहासिक रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिए। डलास स्टेडियम में खेला गया यह मुकाबला मेसी के करियर का एक और गोल्डन चैप्टर बन गया।

मेसी बने वर्ल्ड कप इतिहास के सबसे बड़े गोल मशीन 38 वर्षीय मेसी ने मैच के 39वें मिनट में पहला गोल दागते ही जर्मनी के दिग्गज मिरोस्लाव क्लोज़े (Miroslav Klose) का रिकॉर्ड तोड़ दिया। क्लोज़े के नाम वर्ल्ड कप में 16 गोल थे, जबकि मेसी ने अपना 17वां गोल करते ही इतिहास रच दिया। इसके बाद इंजरी टाइम में एक और गोल कर उन्होंने अपना कुल आंकड़ा 18 तक पहुंचा दिया।

अब मेसी पुरुष और महिला दोनों FIFA World Cup मिलाकर सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। उन्होंने ब्राज़ील की महान फुटबॉलर मार्टा (17 गोल) को भी पीछे छोड़ दिया।

LIONEL MESSI’S GOAL LOOKS ABSOLUTELY STUNNING FROM THIS ANGLE! pic.twitter.com/tMH0eq3Mky — MC (@CrewsMat10) June 22, 2026

ऑस्ट्रिया के खिलाफ जीत के साथ अर्जेंटीना ने लगातार दूसरी जीत दर्ज की और राउंड ऑफ-32 में अपनी जगह लगभग पक्की कर ली। टीम ने टूर्नामेंट में अब तक कुल 5 गोल किए हैं और खास बात यह है कि पांचों गोल अकेले मेसी के नाम हैं।

कोच लियोनेल स्कालोनी की टीम अब ग्रुप-जे में टॉप पर पहुंच चुकी है। अर्जेंटीना का अगला मुकाबला जॉर्डन से होगा, लेकिन उससे पहले ही टीम ने नॉकआउट का टिकट लगभग कटवा लिया है।

मैच में मिस हुई पेनल्टी, फिर भी बने हीरो मैच के 9वें मिनट में अर्जेंटीना को पेनल्टी मिली थी। लॉटारो मार्टिनेज पर फाउल के बाद पूरा स्टेडियम मेसी के गोल का इंतजार कर रहा था, लेकिन उनका शॉट पोस्ट के बाहर चला गया। यह वर्ल्ड कप इतिहास में मेसी की तीसरी पेनल्टी मिस थी।

हालांकि इसके बाद मेसी ने जबरदस्त वापसी की। पहले हाफ में शानदार लेफ्ट फुटेड फिनिश से गोल किया और फिर इंजरी टाइम में डिफेंडरों के बीच से गेंद निकालकर दूसरा गोल दाग दिया।





All the records broken by Lionel Messi today: Guinness World Records



Most FIFA World Cup finals goals by a football (soccer) player - 18



Most FIFA World Cup matches played in by an individual - 28



Most matches won by a player at the football (soccer) FIFA World Cup - 18



Most… — Megh Updates (@MeghUpdates) June 23, 2026

मेसी के नाम दर्ज हुए ये 4 बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड FIFA World Cup इतिहास में सबसे ज्यादा गोल — 18

वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी — 28 मैच

वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाले खिलाड़ी — 18 जीत

वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा मिनट खेलने वाले खिलाड़ी — 2489 मिनट

20 साल बाद भी कायम है मेसी का मैजिक मेसी ने 2006 में 18 साल की उम्र में अपना पहला वर्ल्ड कप खेला था। अब 20 साल बाद भी वह उसी जुनून और क्लास के साथ मैदान पर राज कर रहे हैं। यह उनका रिकॉर्ड छठा वर्ल्ड कप है और ऐसा करने वाले वह दुनिया के पहले फुटबॉलर बन चुके हैं।

अपने 39वें जन्मदिन से ठीक पहले मेसी ने साबित कर दिया कि उम्र सिर्फ एक नंबर है। मैच के बाद उन्होंने कहा,

“मैं उम्र के बारे में नहीं सोचता। मेरा फोकस फिटनेस और प्रदर्शन पर रहता है। जब शरीर अच्छा महसूस करता है, तब खेल भी बेहतर होता है।”

पिता की बीमारी के बीच खेल रहे हैं मेसी रिपोर्ट्स के मुताबिक मेसी के पिता जॉर्ज मेसी इन दिनों स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं। अल्जीरिया के खिलाफ गोल करने के बाद मेसी भावुक भी नजर आए थे। बावजूद इसके, उन्होंने मैदान पर जिस तरह का प्रदर्शन किया, उसने पूरी दुनिया को एक बार फिर उनका फैन बना दिया।

फैंस बोले – ‘फुटबॉल का असली किंग’ डलास स्टेडियम में मैच खत्म होने के बाद हर तरफ सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था — “मेसी… मेसी…”। साथी खिलाड़ी जूलियन अल्वारेज ने भी कहा,

“लियो के बारे में कहने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं है। 20 साल से ज्यादा समय से वह दुनिया के बेस्ट हैं, और इतिहास के सबसे महान खिलाड़ी भी।”

मेसी की यह फॉर्म अर्जेंटीना को लगातार दूसरा वर्ल्ड कप जिताने की उम्मीदें और मजबूत कर रही है।