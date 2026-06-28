Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






FIFA World Cup में पहली बार सबस्टीट्यूट खिलाड़ी बनकर गोल दागा लियोनेल मेस्सी ने

Advertiesment
Argentina
BY: वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Publish Date: Sun, 28 Jun 2026 (16:19 IST) Updated Date: Sun, 28 Jun 2026 (16:28 IST)
google-news
अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने रविवार को जॉर्डन के खिलाफ फीफा विश्वकप में दो दशक के बाद सब्स्टीट्यूट के तौर अपना पहला गोल किया। मेसी मैच के एक घंटे पूरे होने के बाद सब्स्टीट्यूट के तौर पर मैदान पर आए और 80वें मिनट में जॉर्डन की डिफेंसिव दीवार के ऊपर से शानदार फ्री-किक मारकर गोल किया। मेसी दो दशक पहले वर्ष 2006 के क्वार्टरफाइनल (जिसमें मेजबान जर्मनी ने अर्जेंटीना को हराया था) तब पहली बार सब्स्टीट्यूट के तौर पर खेले थे।
अर्जेंटीना के कप्तान ने लगातार सातवें विश्व कप मैच में गोल करके अपना 123वां अंतरराष्ट्रीय गोल किया और फ्रांस के जस्ट फोंटेन और ब्राजील के जैरजिन्हो का रिकॉर्ड तोड़ा। यह टूर्नामेंट में उनका छठा गोल था और इसके साथ ही उनके करियर के कुल गोल की संख्या 19 हो गई, जो एक रिकॉर्ड है।

पिछले सोमवार को, 39 वर्षीय ओलंपिक चैंपियन ने ऑस्ट्रिया के खिलाफ दो गोल करके मिरोस्लाव क्लोज के 16 गोल के रिकॉर्ड को तोड़ा था। मेसी अब फ्रांस के किलियन एम्बाप्पे से तीन गोल आगे हैं, जिनके नाम इस विश्वकप में चार गोल हैं। जॉर्डन के खिलाफ मैच से पहले ही डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना ग्रुप जीत चुकी थी, इसलिए मेसी मैच की शुरुआत में बेंच पर बैठे थे। शुक्रवार को मियामी में राउंड ऑफ़ 32 में अर्जेंटीना का मुकाबला चौंकाने वाले प्रदर्शन करने वाली टीम केप वर्डे से होगा।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:
About Writer वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम खेलों की दुनिया से जुड़ी हर खबर को विस्तार से पेश करती है। क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी या अन्य खेलों पर आधारित लेख और न्यूज़ से लेकर महत्वपूर्ण मैचों की अपडेट्स और खेल जगत की खास घटनाएं, यह टीम पाठकों को पूरी जानकारी प्रदान करती है। स्पोर्ट्स टीम.... और पढ़ें

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

Women T20I WC: भारत के लिए करो या मरो का मैच, सामने अविजित ऑस्ट्रेलिया

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels