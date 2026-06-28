FIFA World Cup में पहली बार सबस्टीट्यूट खिलाड़ी बनकर गोल दागा लियोनेल मेस्सी ने

Publish Date: Sun, 28 Jun 2026 (16:19 IST)
Updated Date: Sun, 28 Jun 2026 (16:28 IST)
अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने रविवार को जॉर्डन के खिलाफ फीफा विश्वकप में दो दशक के बाद सब्स्टीट्यूट के तौर अपना पहला गोल किया। मेसी मैच के एक घंटे पूरे होने के बाद सब्स्टीट्यूट के तौर पर मैदान पर आए और 80वें मिनट में जॉर्डन की डिफेंसिव दीवार के ऊपर से शानदार फ्री-किक मारकर गोल किया। मेसी दो दशक पहले वर्ष 2006 के क्वार्टरफाइनल (जिसमें मेजबान जर्मनी ने अर्जेंटीना को हराया था) तब पहली बार सब्स्टीट्यूट के तौर पर खेले थे।
अर्जेंटीना के कप्तान ने लगातार सातवें विश्व कप मैच में गोल करके अपना 123वां अंतरराष्ट्रीय गोल किया और फ्रांस के जस्ट फोंटेन और ब्राजील के जैरजिन्हो का रिकॉर्ड तोड़ा। यह टूर्नामेंट में उनका छठा गोल था और इसके साथ ही उनके करियर के कुल गोल की संख्या 19 हो गई, जो एक रिकॉर्ड है।
पिछले सोमवार को, 39 वर्षीय ओलंपिक चैंपियन ने ऑस्ट्रिया के खिलाफ दो गोल करके मिरोस्लाव क्लोज के 16 गोल के रिकॉर्ड को तोड़ा था। मेसी अब फ्रांस के किलियन एम्बाप्पे से तीन गोल आगे हैं, जिनके नाम इस विश्वकप में चार गोल हैं। जॉर्डन के खिलाफ मैच से पहले ही डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना ग्रुप जीत चुकी थी, इसलिए मेसी मैच की शुरुआत में बेंच पर बैठे थे। शुक्रवार को मियामी में राउंड ऑफ़ 32 में अर्जेंटीना का मुकाबला चौंकाने वाले प्रदर्शन करने वाली टीम केप वर्डे से होगा।
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