Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






38 की उम्र में Messi की Hat-trick, बताया क्यों रो पड़े थे पहले गोल के बाद, Miroslav Klose के रिकॉर्ड की बराबरी

Lionel Messi का ऐतिहासिक World Cup Hat-trick और भावुक पल: Algeria के खिलाफ यादगार रात

Advertiesment
LIONEL MESSI SAD HINDI NEWS
BY: कृति शर्मा
Publish Date: Wed, 17 Jun 2026 (12:26 IST) Updated Date: Wed, 17 Jun 2026 (13:21 IST)
google-news
FIFA World Cup 2026 में Argentina के कप्तान Lionel Messi ने 38 की उम्र में एक ऐसा प्रदर्शन दिया जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। Algeria के खिलाफ Group J मुकाबले में Messi ने हैट्रिक (Hat-trick)  लगाकर न सिर्फ Argentina को 3-0 से जीत दिलाई, बल्कि कई ऐतिहासिक रिकॉर्ड भी अपने नाम किए। लेकिन इस शानदार रात के बीच एक पल ऐसा भी आया जहां Messi की आंखों में आंसू दिखाई दिए।

 क्यों रोए Lionel Messi? 
 
मैच के दौरान जब Messi ने अपना पहला गोल किया, तो वह भावुक होकर रो पड़े। शुरुआत में माना गया कि यह सिर्फ बड़े मैच का इमोशन है, लेकिन बाद में Messi ने साफ किया कि इसका फुटबॉल से कोई लेना-देना नहीं था।
 
Messi ने बताया:
“मैं कुछ मुश्किल दिनों से गुजर रहा था, यह पूरी तरह फुटबॉल से अलग निजी कारण थे।”

उन्होंने यह भी कहा कि वह इन कठिन समय में अपने teammates और team staff के सपोर्ट के लिए बेहद आभारी हैं। हालांकि उन्होंने अपनी परेशानी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी, लेकिन यह साफ था कि वह मानसिक रूप से कुछ personal struggles से गुजर रहे थे।

webdunia


ALSO READ: FIFA World Cup में Japan Fans अपने साथ लाए कचरे का बैग, वजह जानकर रह जाएंगे हैरान [VIDEO]

Algeria के खिलाफ Messi का ऐतिहासिक प्रदर्शन
 
मैच में Lionel Messi ने एक के बाद एक तीन शानदार गोल दागे और अपने करियर का पहला World Cup hat-trick पूरा किया।
 
  • पहला गोल: 17वें मिनट में शानदार left-footed strike
  • दूसरा गोल: 60वें मिनट में rebound पर आसान finish
  • तीसरा गोल: 76वें मिनट में long-range clinical shot
 
इस प्रदर्शन के साथ Messi ने World Cup में 16 goals पूरे कर लिए और Germany के legend Miroslav Klose की बराबरी कर ली, जो अब तक सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी थे
 
इस मैच में Messi का यह भी रिकॉर्ड बना कि वह 6 अलग-अलग World Cup editions में खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन गए।

ALSO READ: Visa के कारण मां नहीं थीं साथ, रो पड़ा 40 साल का गोलकीपर, 90 मिनट में 50 हजार से 50 लाख पहुंचे Followers

Argentina की जीत और Messi का नया इतिहास
 
Messi के शानदार प्रदर्शन की बदौलत Argentina ने Algeria को 3-0 से हराकर अपने World Cup title defense की मजबूत शुरुआत की।
 
इस मैच की खास बातें:
 
Messi का 200वां international match
World Cup में पहला hat-trick
Klose के all-time record की बराबरी
Match के बाद standing ovation
 
Argentina के coach Lionel Scaloni ने भी Messi की तारीफ करते हुए कहा कि वह “incredible” हैं और टीम के लिए सबसे बड़ा Difference Maker हैं।
 
Messi की विरासत और आगे का सफर
 
इस मैच ने एक बार फिर साबित कर दिया कि Lionel Messi सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि football history का एक living legend हैं। 38 साल की उम्र में भी उनका performance दुनिया के युवा खिलाड़ियों जैसे Kylian Mbappe और Erling Haaland को टक्कर दे रहा है।
 
Argentina अब अगले मुकाबलों की तैयारी कर रही है, लेकिन इस रात को हमेशा याद रखा जाएगा एक ऐसे कप्तान की रात, जिसने दर्द, इमोशन और greatness को एक साथ मैदान पर उतार दिया।
 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:
About Writer कृति शर्मा
कृति शर्मा एक पैशनेट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और डिजीटल कंटेंट क्रिएटर हैं, जिन्हें वेबदुनिया के साथ लगभग 3 साल का अनुभव है।  अपने करियर की शुरुआत उन्होंने पॉकेट एफएम में स्क्रिप्ट राइटर के तौर पर की थी। इंदौर के रेनैसां कॉलेज से BAJMC और  देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ जर्नलिज्म.... और पढ़ें

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

जसपाल राणा के बाद उनकी मां श्यामा देवी का निधन, खेल जगत में शोक

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels