विश्वकप के लिए लियोनेल मेस्सी पूरी तरह फिट, अभ्यास मैच में दागा गोल (Video)

Publish Date: Wed, 10 Jun 2026 (15:30 IST)
Updated Date: Wed, 10 Jun 2026 (15:32 IST)
चोट से वापसी करते हुए लियोनेल मेसी ने गोल किया और अर्जेंटीना ने मंगलवार को अपने आखिरी विश्व कप अभ्यास मैच में आइसलैंड को 3-0 से आसानी से हरा दिया।मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन टीम को वैलेंटीन बारको ने बढ़त दिलाई। उन्होंने जल्दबाजी में किए गए क्लीयरेंस का फायदा उठाया और 20 गज की दूरी से पहली बार में ही जोरदार शॉट मारकर गेंद को निचले बाएं कोने में पहुंचा दिया।
मेसी, जो हैमस्ट्रिंग में हल्की खिंचाव के कारण शनिवार को होंडुरास के खिलाफ अर्जेंटीना की 2-0 की फ्रेंडली जीत में नहीं खेल पाए थे, 72वें मिनट में जूलियानो सिमोन की जगह मैदान पर उतरे और आते ही असर दिखाया।
उनका पहला टच लौटारो मार्टिनेज के लिए एक बेहतरीन ‘थ्रू बॉल’ था। मार्टिनेज जब गोल करने की कोशिश कर रहे थे, तो गोलकीपर एलियास ओलाफसन ने उन्हें गिरा दिया। रेफरी ने तुरंत पेनल्टी का इशारा किया और मेसी ने पेनल्टी किक मारकर गेंद को ओलाफसन की पहुंच से दूर गोल में पहुंचा दिया।
दूसरे हाफ में सब्स्टीट्यूट के तौर पर आए थियागो अल्माडा ने जीत पक्की कर दी। उन्होंने रोड्रिगो डी पॉल के क्रॉस पर छह-यार्ड बॉक्स के किनारे से गेंद को गोल में पहुंचा दिया।अर्जेंटीना अगले मंगलवार को कैनसस सिटी में अल्जीरिया के खिलाफ अपने वर्ल्ड कप खिताब के बचाव की शुरुआत करेगा। इसके बाद ग्रुप जे में उसका सामना ऑस्ट्रिया और जॉर्डन से होगा। आइसलैंड अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में होने वाले इस गर्मी के टूर्नामेंट के लिए क्वालीफाई नहीं कर पाया था।
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