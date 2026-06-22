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लुईस सुआरेज स्टैंड्स में बैठकर देख रहे हैं FIFA WC में उरुग्वे का शर्मनाक प्रदर्शन

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Luis Suarez
BY: वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Publish Date: Mon, 22 Jun 2026 (13:55 IST) Updated Date: Mon, 22 Jun 2026 (14:10 IST)
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लुईस सुआरेज उरुग्वे के स्टार फुटबॉलर हैं लेकिन फिलहाल वह राष्ट्रीय टीम से बाहर होकर दर्शक दीर्घा में अपनी टीम को संघर्ष करता हुआ देख रहे हैं।लगभग 15 साल तक उरुग्वे की टीम उनपर गोल दागने पर निर्भर रही।लेकिन कल वह केप वर्दे के खिलाफ 2-2 से ड्रॉ छूटे मैच को दर्शक दीर्घा से देख रहा थे।

सुआरेज़ ने 2024 में अपना अंतरराष्ट्रीय करियर समाप्त किया और राष्ट्रीय टीम के लिए 143 मैचों में 69 गोल करके सर्वकालिक शीर्ष स्कोरर रहे। महीनों की अटकलों के बाद अंततः उन्हें कोच मार्सेलो बिएल्सा की टीम में जगह नहीं मिली।

सुआरेज़ ने अप्रैल में घोषणा की कि वह विश्व कप में उरुग्वे के लिए खेलने के लिए संन्यास से वापसी करने को तैयार हैं। इस घोषणा से यह अटकलें तेज हो गईं कि उरुग्वे का यह स्टार फुटबॉल के सबसे बड़े मंच पर एक आखिरी बार खेल सकता है। लेकिन मुख्य कोच ने इसके बजाय टीम के युवा खिलाड़ियों पर भरोसा जताया।

उरुग्वे के प्रशंसकों को इस बात का अहसास था कि सुआरेज़ जैसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी की जगह लेना कितना मुश्किल हो सकता है।सऊदी अरब और केप वर्दे के खिलाफ ड्रॉ के बाद और स्पेन की मजबूत टीम के खिलाफ एक मैच बाकी होने के कारण दो बार के चैंपियन पर पहले दौर से बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है।
केप वर्डे ने उरुग्वे को 2-2 के ड्रा पर रोक कर अंक किया हासिल

केप वर्डे ने एक और चौंकाने वाला प्रदर्शन करते हुए उरुग्वे को 2-2 से ड्रॉ पर रोककर अपने पहले विश्व कप में लगातार दूसरा अंक हासिल किया। केप वर्डे दो अंकों के साथ राउंड ऑफ 32 में जाने की दौड़ में बने हुए हैं।

केविन पिना ने 34 यार्ड की शानदार फ्री-किक पर गोल कर केप वर्डे को बढ़त दिलाई, लेकिन हाफ-टाइम से पहले मैक्सी अराउजो और अगस्टिन कैनोबियो के गोलों ने उरुग्वे को 2-1 से आगे कर दिया। केप वर्डे पर हार का संकट दिखाई दे रहा था ऐसे समय उसने मुकाबले के 57वें मिनट में अपने तुरुप के इक्के हेलियो वरेला को मैदान पर उतारा। वरेला ने मैदान पर उतरने के 136वें सेकंड में ही अपना काम कर दिया।

मैच के 60वें मिनट में उन्होंने गोल दागा कर स्कोर 2-2 की बराबरी पर ला खड़ा किया। यह दो बार की विश्व चैपियन रही उरुग्वे के लिए बड़ा झटका साबित हुआ। हेलियो वरेला का यह पहला अंतरराष्ट्रीय गोल था।इसके बाद दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर हुई। लेकिन वे गोल करने में विफल रही और मुकाबला 2-2 से ड्रा पर समाप्त हुआ।

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