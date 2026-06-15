ऑस्ट्रेलिया की टर्की पर 2 गोलों की जीत के जश्न का वीडियो हुआ वायरल

Publish Date: Mon, 15 Jun 2026 (12:34 IST)
Updated Date: Mon, 15 Jun 2026 (12:36 IST)
क्रिकेट की सबसे सफलतम टीमों में से एक जाने वाली ऑस्ट्रेलिया ने तुर्की को 2 गोलों से हरा दिया। हालांकि ऑस्ट्रेलिया और तुर्की की फीफा रैंकिंग में बहुत फासला नहीं है। लेकिन 27वीं रैंक की ऑस्ट्रेलिया ने 22वीं रैंक की तुर्की को आक्रमण और रक्षण दोनों पहलू पर मात दी। ऑस्ट्रेलिया की इस जीत का जश्न मेलबर्न शहर में काफी वायरल हुआ।
नेस्टोरी इरंकुंडा और कॉनर मेटकाफ के गोल की मदद से ऑस्ट्रेलिया ने 2-0 से जीत दर्ज करके तुर्किए को बेबस साबित कर दिया।इरंकुंडा ने तीन डिफेंडरों से घिरे होने के बावजूद 27वें मिनट में निचले शॉट से गोल करके ऑस्ट्रेलिया को बढ़त दिला दी।इरंकुंडा ने ऑस्ट्रेलियाई फुटबॉल के दिग्गज टिम कहिल के इस खेल में योगदान को याद करने के लिए कॉर्नर फ्लैग पर मुक्का मारकर जश्न मनाया। वाटफोर्ड के लिए खेलने वाले 20 वर्षीय इरंकुंडा ऑस्ट्रेलिया की तरफ से विश्व कप में सबसे कम उम्र के गोल स्कोरर बन गए हैं।
इसके कुछ मिनट बाद बीच ने अब्दुलकरीम बरदाकसी के जोरदार शॉट को रोककर शानदार बचाव किया। ऑस्ट्रेलिया के कोच टोनी पोपोविच ने अनुभवी गोलकीपर मैथ्यू रयान की जगह बीच को शुरुआती एकादश में रखने का चौंकाने वाला फैसला किया जो सही साबित हुआ।
तुर्किए को 57वें मिनट में फ्री किक मिली, लेकिन बीच ने बड़ी खूबसूरती से अर्दा गुलेर के शॉट को बचा दिया। रियाल मैड्रिड के लिए खेलने वाले 21 वर्षीय मिडफील्डर गुलेर का जन्म उस समय नहीं हुआ था जब तुर्किए इससे पहले आखिरी बार विश्व कप में खेला था।कॉनर मेटकाफ ने 75वें मिनट में इस्माइल युकसेक की गलती का फायदा उठाते हुए ऑस्ट्रेलिया की बढ़त को दोगुना कर दिया।
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