Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






ऑस्ट्रेलिया की टर्की पर 2 गोलों की जीत के जश्न का वीडियो हुआ वायरल

Advertiesment
Australia
BY: वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Publish Date: Mon, 15 Jun 2026 (12:34 IST) Updated Date: Mon, 15 Jun 2026 (12:36 IST)
google-news
क्रिकेट की सबसे सफलतम टीमों में से एक जाने वाली ऑस्ट्रेलिया ने तुर्की को 2 गोलों से हरा दिया। हालांकि ऑस्ट्रेलिया और तुर्की की फीफा रैंकिंग में बहुत फासला नहीं है। लेकिन 27वीं रैंक की ऑस्ट्रेलिया ने 22वीं रैंक की तुर्की को आक्रमण और रक्षण दोनों पहलू पर मात दी। ऑस्ट्रेलिया की इस जीत का जश्न मेलबर्न शहर में काफी वायरल हुआ।  
नेस्टोरी इरंकुंडा और कॉनर मेटकाफ के गोल की मदद से ऑस्ट्रेलिया ने 2-0 से जीत दर्ज करके तुर्किए को बेबस साबित कर दिया।इरंकुंडा ने तीन डिफेंडरों से घिरे होने के बावजूद 27वें मिनट में निचले शॉट से गोल करके ऑस्ट्रेलिया को बढ़त दिला दी।इरंकुंडा ने ऑस्ट्रेलियाई फुटबॉल के दिग्गज टिम कहिल के इस खेल में योगदान को याद करने के लिए कॉर्नर फ्लैग पर मुक्का मारकर जश्न मनाया। वाटफोर्ड के लिए खेलने वाले 20 वर्षीय इरंकुंडा ऑस्ट्रेलिया की तरफ से विश्व कप में सबसे कम उम्र के गोल स्कोरर बन गए हैं।

इसके कुछ मिनट बाद बीच ने अब्दुलकरीम बरदाकसी के जोरदार शॉट को रोककर शानदार बचाव किया। ऑस्ट्रेलिया के कोच टोनी पोपोविच ने अनुभवी गोलकीपर मैथ्यू रयान की जगह बीच को शुरुआती एकादश में रखने का चौंकाने वाला फैसला किया जो सही साबित हुआ।

तुर्किए को 57वें मिनट में फ्री किक मिली, लेकिन बीच ने बड़ी खूबसूरती से अर्दा गुलेर के शॉट को बचा दिया। रियाल मैड्रिड के लिए खेलने वाले 21 वर्षीय मिडफील्डर गुलेर का जन्म उस समय नहीं हुआ था जब तुर्किए इससे पहले आखिरी बार विश्व कप में खेला था।कॉनर मेटकाफ ने 75वें मिनट में इस्माइल युकसेक की गलती का फायदा उठाते हुए ऑस्ट्रेलिया की बढ़त को दोगुना कर दिया।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:
About Writer वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम खेलों की दुनिया से जुड़ी हर खबर को विस्तार से पेश करती है। क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी या अन्य खेलों पर आधारित लेख और न्यूज़ से लेकर महत्वपूर्ण मैचों की अपडेट्स और खेल जगत की खास घटनाएं, यह टीम पाठकों को पूरी जानकारी प्रदान करती है। स्पोर्ट्स टीम.... और पढ़ें

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

भारत के खिलाफ मैन ऑफ द सीरीज पाने वाला यह बल्लेबाज लेगा केन विलियमसन की जगह
होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels