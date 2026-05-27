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FIFA World Cup में खेलेंगे नेमार, 2.5 साल बाद हुई ब्राजील टीम में वापसी

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Nemar
BY: वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Publish Date: Wed, 27 May 2026 (15:26 IST) Updated Date: Wed, 27 May 2026 (15:29 IST)
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नेमार को अगले महीने होने वाले फीफा वर्ल्ड कप के लिए ब्राज़ील की टीम में शामिल किया गया, जिससे राष्ट्रीय टीम से ढाई साल से ज़्यादा की उनकी गैरमौजूदगी खत्म हो गई।सैंटोस स्टार मैनेजर कार्लो एंसेलोटी द्वारा पढ़े गए आखिरी नामों में से एक था, जिससे हाल के हफ़्तों में ब्राज़ील के मीडिया में छाई सिलेक्शन की बहस खत्म हो गई।

एंसेलोटी ने रियो डी जेनेरो में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, “हमने नेमार को इसलिए नहीं चुना क्योंकि हमें लगता है कि वह एक अच्छा बैकअप होगा, बल्कि इसलिए चुना क्योंकि वह अपनी खूबियों से टीम में जान डाल सकता है।”“चाहे वह एक मिनट खेले या 90 मिनट… मुझे लगता है कि हमें पिच पर कुल मिलाकर मिनटों की क्वालिटी पर ध्यान देना होगा। वह तभी खेलेगा जब वह खेलने का हकदार होगा। ट्रेनिंग यह तय करेगी।मुझे लगता है कि यह ज़रूरी है कि सारी उम्मीदें एक ही खिलाड़ी पर न रखी जाएं।”

34 साल के नेमार, जो 128 इंटरनेशनल मैचों में 79 गोल के साथ ब्राज़ील के ऑल-टाइम लीडिंग स्कोरर हैं, ने आखिरी बार अक्टूबर 2023 में ब्राज़ील के लिए खेला था, जब उरुग्वे के खिलाफ वर्ल्ड कप क्वालीफायर में उनके एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट में चोट लग गई थी।बार्सिलोना और पेरिस सेंट-जर्मेन के पूर्व फॉरवर्ड तब से चोटों से जूझ रहे हैं, पिछले साल जनवरी में अपने बचपन के क्लब सैंटोस में लौटने के बाद सभी कॉम्पिटिशन में 38 मैचों में सिर्फ 17 गोल कर पाए हैं।

एंसेलोटी ने कहा, “हमने पूरे साल नेमार को एवैल्यूएट किया। वह एक इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं और वह इस वर्ल्ड कप में इंपॉर्टेंट होंगे। उनकी भूमिका और ज़िम्मेदारी बाकी 25 प्लेयर्स जैसी ही है।”

ब्राज़ील की आखिरी 26-मैन स्क्वाड की बनावट हाल के हफ्तों में पूरे ब्राज़ील में ज़ोरदार चर्चा का विषय रही, जिसमें मौजूदा और पुराने प्लेयर्स ने इस पर अपने विचार बताए कि किसे चुना जाना चाहिए। एंसेलोटी ने बताया कि यह बातचीत उनके साथ हर जगह हुई, जिसमें एक इंटरनेशनल ट्रिप के दौरान प्लेन में भी शामिल है।

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