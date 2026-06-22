ब्राजील की टीम के लिए खुशखबरी, जल्द फिट होंगे कप्तान नेमार

Publish Date: Mon, 22 Jun 2026 (17:10 IST)
Updated Date: Mon, 22 Jun 2026 (17:16 IST)
ब्राजील की टीम कप्तान के नेमार ने रविवार को ब्राज़ील की वर्ल्ड कप टीम के साथ पूरी ट्रेनिंग की। वे लगभग तीन साल में अपना पहला इंटरनेशनल मैच खेलने की तैयारी कर रहे हैं।सैंटोस के फ़ॉरवर्ड नेमार ने पिछले हफ़्ते थोड़ी-बहुत ट्रेनिंग शुरू की थी। 27 मई को Rio De Jenerio के पास टेरेसपोलिस में ब्राज़ील की टीम के इकट्ठा होने के बाद से उन्होंने टीम के साथ अपना पहला पूरा ट्रेनिंग सेशन पूरा किया।
शुक्रवार को ब्राज़ील के मैनेजर कार्लो एंसेलोटी ने कहा कि 34 साल के नेमार पिंडली की चोट से उबर चुके हैं और मियामी में स्कॉटलैंड के ख़िलाफ़ बुधवार को होने वाले ग्रुप सी के आख़िरी मैच के लिए टीम में शामिल किए जाएंगे।
साथी खिलाड़ी लुकास पाक्वेटा ने कहा कि नेमार की वापसी से पांच बार की वर्ल्ड चैंपियन टीम का हौसला बढ़ा है। मिडफील्डर ने रविवार को पत्रकारों से कहा, “हम सभी नेमार की वापसी से बहुत खुश हैं। वे हमारी नेशनल टीम के लिए बहुत अहम खिलाड़ी हैं, जिनका शानदार रिकॉर्ड रहा है और वे हमारी बहुत मदद कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि वे जल्द से जल्द मैदान पर लौटकर हमारी मदद करेंगे।”
नेमार, जिन्होंने 128 इंटरनेशनल मैचों में 79 गोल किए हैं और ब्राज़ील के लिए सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हैं, अक्टूबर 2023 में ‘एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट’ (ACL) फटने की चोट के बाद से नेशनल टीम के लिए नहीं खेले हैं।ब्राज़ील अभी चार पॉइंट के साथ ग्रुप सी में सबसे आगे है; गोल डिफ़रेंस के मामले में वह दूसरे नंबर पर मौजूद मोरक्को से आगे है। स्कॉटलैंड तीन पॉइंट के साथ तीसरे नंबर पर है और हैती सबसे आख़िरी नंबर पर है, जिसने अभी तक कोई पॉइंट हासिल नहीं किया है।
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