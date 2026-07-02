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मेजबान अमेरिका पहुंचा क्वार्टर फाइनल, बोस्निया-हर्जेगोविना को 2 गोलों से रौंदा

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FIFA World Cup 2026
BY: वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Publish Date: Thu, 02 Jul 2026 (16:20 IST) Updated Date: Thu, 02 Jul 2026 (16:20 IST)
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मेजबान अमेरिका की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में बोस्निया-हर्जेगोविना को 2-0 से हराकर टूर्नामेंट के अगले दौर में जगह बना ली है। फोलारिन बालोगुन ने हाफ टाइम से ठीक पहले अमेरिका के लिए निर्णायक गोल किया। यह टूर्नामेंट में उनका तीसरा गोल था। लेकिन फिर एक घंटे के निशान के ठीक बाद एक विवादास्पद फैसले में उन्हें मैदान से बाहर भेज दिया गया, जिसके कारण उन्हें बेल्जियम के खिलाफ राउंड ऑफ 16 मैच के लिए निलंबित किया जा सकता है।

अमेरिकी आक्रमण क्षेत्र के भीतर ही बालोगुन और बोस्नियाई डिफेंडर तारिक मुहारेमोविक के बीच टक्कर होने पर उन्हें लाल कार्ड दिखाया गया। शुरुआत में दोनों खिलाड़ी जमीन पर गिर पड़े, लेकिन फिर वीडियो सहायक रेफरी ने रेफरी, ब्राजील के राफेल क्लॉस को मॉनिटर पर बुलाया।

स्लो-मोशन फुटेज देखने के बाद, क्लॉस ने निष्कर्ष निकाला कि बालोगुन ने अपने जूते मुहारेमोविक के पैर पर रगड़े थे और उनके टखने पर भी चोट पहुंचाई थी, जिसके चलते उन्हें गंभीर फाउल प्ले के लिए मैदान से बाहर भेज दिया गया। बालोगुन सदमे में दिखे; वे लड़खड़ाते हुए साइडलाइन पर गए और क्रिस्टियन पुलिसिक और टिम वेह ने उन्हें सांत्वना दी। विश्व कप में रेड कार्ड के लिए एक मैच का निलंबन मानक है, हालांकि अमेरिका संभवतः अपील करेगा।
बालोगुन विश्व कप में लाल कार्ड पाने वाले पांचवें अमेरिकी खिलाड़ी हैं और 2006 के फाइनल में फ्रांस के जिनेदिन जिदान के बाद किसी भी देश के पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने एक ही नॉकआउट मैच में गोल करने के साथ-साथ लाल कार्ड भी प्राप्त किया है।

10 खिलाड़ियों के साथ खेलते हुए, अमेरिका ने न केवल अपनी बढ़त बनाए रखी, बल्कि 82वें मिनट में मलिक टिलमैन के बोस्नियाई दीवार को भेदते हुए शानदार फ्री किक ने अमेरिका के लिए जीत सुनिश्चित कर दी। अमेरिका ने इतिहास में केवल दूसरा और 2002 के बाद पहला विश्व कप नॉकआउट मैच जीता। इस जीत के साथ अमेरिकी टीम ने यूरोपीय टीमों के खिलाफ लगातार 10 मैचों में हार का सिलसिला भी तोड़ दिया है और अब अगले दौर में उनका सामना बेल्जियम से होगा, जहां उनके पास बदला लेने का मौका होगा: बेल्जियम ने उन्हें 2014 विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में बाहर कर दिया था।

खेल का शुरुआती हिस्सा काफी संतुलित लग रहा था। अमेरिका का खेल पर पूरा नियंत्रण था और गेंद पर उनका अधिक समय तक कब्जा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि बोस्निया यही चाहता था। उन्होंने अमेरिकी हमलों को नाकाम किया, डिफेंडरों को फुर्ती से बदलते रहे और खेल को मैदान के किनारों की ओर ही ले जाते रहे। कुछ खतरनाक मौके भी आए, लेकिन हाफ टाइम आते-आते अमेरिका ने सिर्फ एक ही शॉट गोल पर लगाया था।

बालोगुन सबसे ज्यादा निराश खिलाड़ियों में से थे, उन्होंने कई बार अपना हाथ जमीन पर पटका। उनका दावा था कि बोस्नियाई डिफेंडर लगातार उनकी कमीज खींच रहे थे, उन्होंने रेफरी से पेनल्टी की मांग की जो उन्हें नहीं मिली, और 33वें मिनट में उन्होंने गोल कर दिया, लेकिन उसे ऑफसाइड करार देकर रद्द कर दिया गया।

बोस्निया को पूरा यकीन था कि उन्होंने मैच को हाफ टाइम तक बराबरी पर लाने के लिए काफी कुछ कर लिया है। लेकिन 45वें मिनट में टिम रीम ने मैदान के बीच में गेंद छीन ली और टायलर एडम्स की ओर गेंद बढ़ाई , जिन्होंने बड़ी चतुराई से टिलमैन को पास दिया। मिडफील्डर ने एक ऐसा पास दिया जो संयोगवश उछला, बोस्नियाई रक्षापंक्ति ने उसे रोकने का प्रयास किया लेकिन वह अपने साथी खिलाड़ी से टकराकर वापस आ गई और गेंद बालोगुन के पास गिरी, जिन्होंने उसे गोलकीपर के नीचे से गोल में डाल दिया।

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