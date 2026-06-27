World Cup 2026 का नया हीरो बना Alex Baena! एक गोल ने Spain को बनाया ग्रुप चैंपियन, Uruguay बाहर

FIFA World Cup 2026 में अगर किसी एक खिलाड़ी ने रातों-रात दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है तो वह हैं Alex Baena। 24 वर्षीय इस स्पेनिश स्टार ने Uruguay के खिलाफ ऐसा गोल दागा, जिसने सिर्फ मैच का नतीजा ही नहीं बदला, बल्कि Spain को ग्रुप H का चैंपियन भी बना दिया। Alex Baena के इस गोल की बदौलत Spain ने Uruguay को 1-0 से हराकर नॉकआउट में शानदार अंदाज में प्रवेश किया, जबकि Marcelo Bielsa की टीम का World Cup सफर यहीं खत्म हो गया। अब फुटबॉल फैंस के बीच सबसे ज्यादा चर्चा इसी नए स्पेनिश हीरो की हो रही है।

World Cup में दूसरा मैच, पहला गोल और बन गए मैच विनर Uruguay के खिलाफ मुकाबले का 42वां मिनट Alex Baena के करियर का सबसे यादगार पल बन गया। उन्होंने पेनल्टी बॉक्स के बाहर से जोरदार शॉट लगाया, जिसे Uruguay के अनुभवी गोलकीपर Fernando Muslera सही तरीके से पकड़ नहीं पाए। गेंद सीधे गोल में चली गई और यही मैच का इकलौता गोल साबित हुआ। मैच के बाद Alex Baena ने कहा कि यह उनके करियर के सबसे खुशी देने वाले गोलों में से एक है, क्योंकि दोनों टीमें अपने-अपने लक्ष्य के लिए पूरी ताकत से लड़ रही थीं।

Roquetas de Mar से World Cup के मंच तक का सफर 20 जुलाई 2001 को Roquetas de Mar (Spain) में जन्मे Alex Baena ने अपने फुटबॉल करियर की शुरुआत CD Roquetas से की थी। इसके बाद वह Villarreal की प्रसिद्ध अकादमी से जुड़े, जहां करीब आठ वर्षों तक उन्होंने खुद को निखारा। 2018 में उन्होंने क्लब के लिए सीनियर डेब्यू किया और 2020 में पहली टीम का हिस्सा बने।

Villarreal के लिए पांच सीजन में Alex Baena ने 148 मैच खेले, 26 गोल किए और 40 असिस्ट दिए। 2021-22 सीजन में वह Girona के लिए लोन पर भी खेले। पिछले साल उन्होंने Atletico Madrid के साथ पांच साल का अनुबंध किया। अपने पहले सीजन में उन्होंने 46 मैच खेले, दो गोल किए और तीन असिस्ट दिए।

Olympic फाइनल से World Cup तक लगातार चमक रहे हैं Alex Baena Alex Baena सिर्फ क्लब फुटबॉल तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने Paris Olympics 2024 के फाइनल में भी गोल कर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया था। इसके बाद Spain के कोच Luis de la Fuente ने उन्हें राष्ट्रीय टीम में लगातार मौके दिए। 2023 में UEFA Euro क्वालीफायर के दौरान उन्हें पहली बार सीनियर टीम में बुलाया गया था। अब तक वह Spain के लिए 19 मैच खेल चुके हैं और तीन गोल कर चुके हैं।

मैच के आखिर में Ferran Torres का शॉट क्रॉसबार से टकराया, जबकि इंजरी टाइम में Agustin Canobbio को Pau Cubarsi पर खतरनाक टैकल के लिए रेड कार्ड दिखाया गया। इसके साथ ही Uruguay का World Cup अभियान समाप्त हो गया।

Spain ग्रुप H में नंबर-1, Uruguay की विदाई इस जीत के साथ Spain ने दो जीत और एक ड्रॉ के दम पर सात अंक हासिल किए और ग्रुप H में पहला स्थान अपने नाम किया। वहीं Cape Verde ने दूसरा नॉकआउट टिकट हासिल किया। Uruguay सिर्फ दो अंकों के साथ टूर्नामेंट से बाहर हो गया और World Cup में उसका सफर उम्मीद से पहले ही समाप्त हो गया।