Amazon ने लॉन्च किया नया Fire TV Stick HD, पुराने TV को बना देगा स्मार्ट, मिलेगा Alexa और Xbox Gaming सपोर्ट

अमेजन ने भारत में अपना नया Fire TV Stick HD लॉन्च कर दिया है। कंपनी का दावा है कि यह अब तक का सबसे तेज और सबसे पतला HD स्ट्रीमिंग स्टिक है। इसकी कीमत 4,999 रुपये रखी गई है और यह खासतौर पर उन लोगों के लिए तैयार किया गया है, जो कम खर्च में अपने पुराने टीवी को स्मार्ट टीवी में बदलना चाहते हैं।

Fire TV Stick HD में क्या है नया? अमेजन के अनुसार, यह नया डिवाइस पिछले HD वर्जन की तुलना में 30 प्रतिशत ज्यादा तेज परफॉर्मेंस देता है। इसमें Full HD 1080p स्ट्रीमिंग और HDR10+ सपोर्ट मिलता है, जिससे वीडियो क्वालिटी बेहतर और रंग ज्यादा आकर्षक दिखाई देते हैं।

इसमें Wi-Fi 6 सपोर्ट भी दिया गया है, जिससे इंटरनेट कनेक्शन कमजोर या नेटवर्क व्यस्त होने पर भी स्ट्रीमिंग स्मूद रहती है। साथ ही Bluetooth 5.3 सपोर्ट की वजह से ऐप्स पहले से ज्यादा तेजी से लोड होते हैं। कंपनी ने Fire TV इंटरफेस को भी नया रूप दिया है, जो अब ज्यादा साफ, तेज और इस्तेमाल में आसान बताया जा रहा है।

डिजाइन पहले से ज्यादा पतला डिजाइन की बात करें तो यह अब तक का सबसे स्लिम Fire TV Stick है। कंपनी ने इसे पुराने मॉडल्स के मुकाबले करीब 30 प्रतिशत छोटा बनाया है। यह डिवाइस सीधे टीवी के USB पोर्ट से पावर ले सकता है, इसलिए अलग से चार्जर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। इससे केबल कम लगती हैं और इसे यात्रा के दौरान ले जाना भी आसान हो जाता है।

दूसरे स्ट्रीमिंग डिवाइस से कितना अलग? भारत में पहले से Google Chromecast, Xiaomi TV Stick, Realme TV Stick और Airtel Xstream जैसे कई स्ट्रीमिंग डिवाइस मौजूद हैं। अमेजन का कहना है कि उसका नया Fire TV Stick HD तीन खास फीचर्स के दम पर अलग पहचान बनाएगा — तेज परफॉर्मेंस, बेहतर कनेक्टिविटी और इनबिल्ट Alexa सपोर्ट।

यूजर्स वॉइस कमांड के जरिए फिल्में खोज सकते हैं, ऐप्स चला सकते हैं और स्मार्ट होम डिवाइस भी कंट्रोल कर सकते हैं।

इस्तेमाल करना बेहद आसान कंपनी ने इसे ऐसे यूजर्स के लिए भी आसान बनाया है, जो ज्यादा टेक्निकल जानकारी नहीं रखते।

इसे इस्तेमाल करने के लिए सिर्फ: TV के HDMI पोर्ट में लगाएं

Wi-Fi से कनेक्ट करें

Amazon अकाउंट से साइन इन करें

और स्ट्रीमिंग शुरू करें

Alexa Voice Remote में लोकप्रिय OTT ऐप्स के लिए शॉर्टकट बटन भी दिए गए हैं। OTT ऐप्स और फ्री कंटेंट सपोर्ट इस डिवाइस में Prime Video, Netflix, YouTube, JioHotstar और Zee5 जैसे लोकप्रिय OTT प्लेटफॉर्म सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा कई फ्री लाइव स्पोर्ट्स और न्यूज चैनल भी उपलब्ध हैं, जो विज्ञापन आधारित मॉडल पर चलते हैं।

Xbox Cloud Gaming का सपोर्ट पहली बार Fire TV Stick HD में Xbox Cloud Gaming का सपोर्ट भी दिया गया है। यूजर्स Bluetooth कंट्रोलर कनेक्ट करके Xbox ऐप के जरिए टीवी पर क्लाउड गेम्स खेल सकते हैं। हालांकि इसके लिए Xbox Game Pass सब्सक्रिप्शन जरूरी होगा।

भारत में कीमत और उपलब्धता Fire TV Stick HD की कीमत भारत में 4,999 रुपये रखी गई है। इसे Amazon India, Flipkart, Blinkit, Swiggy Instamart और Zepto से खरीदा जा सकता है। जल्द ही यह ऑफलाइन स्टोर्स पर भी उपलब्ध होगा। Edited by : Sudhir Sharma