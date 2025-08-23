Ganesh Chaturthi 2025: 26 या 27 कब से प्रारंभ होगा गणेश उत्सव, चतुर्थी तिथि और स्थापना मुहूर्त का समय जानें

Ganesh chaturthi kab ki hai 2025 mein: हिंदू माह भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की विनायक चतुर्थी तिथि के दिन से गणेश उत्सव प्रारंभ होते हैं जो अनंत चतुर्दशी तक चलते हैं। इस बार भी लोगों में कंफ्यूजन है कि गणपति स्थापना कब करें 26 अगस्त या कि 27 अगस्त 2025 को। आओ जानते हैं कि सही डेट क्या है?

गणेश चतुर्थी तिथि प्रारम्भ- 26 अगस्त 2025 को दोपहर 01:54 से। गणेश चतुर्थी तिथि समाप्त- 27 अगस्त 2025 को दोपहर 03:44 तक।

तिथि का विश्‍लेषण: 1. गणेश चतुर्थी के पर्व में मध्याह्न के समय मौजूद (मध्यान्हव्यापिनी) चतुर्थी ली जाती है क्योंकि गणेशजी का जन्म इसी समय में हुआ था। 26 अगस्त को मध्यान्हकाल समाप्ति के बाद तिथि प्रारंभ हो रही है। दिन का दूसरा प्रहर मध्याह्न काल रहता है जो सुबह 9:00 से दोपहर 12:00 बजे तक रहता है। इस मान से अगले दिन यानी 27 अगस्त को ही गणेश चतुर्थी मनाई जाएगी।

2. हिंदू धर्म में दिन के सारे त्योहार या व्रत उदयातिथि के ही रहते हैं। उदया तिथि का अर्थ है वह तिथि जो सूर्योदय के साथ शुरू होती है। 26 अगस्त को दोपहर में तिथि का प्रारंभ हो रहा है इस मान से इस दिन की तिथि को नहीं लेकर अगले दिन की तिथि को शुभ मानेंगे जो कि सूर्योदय के समय भी विद्यमान है।

3. तीसरा सिद्धांत यह भी है कि यदि चतुर्थी का प्रात: 10:33 पर समाप्त हो रही है और इसके बाद पंचमी प्रारंभ हो रही है तो भी पूरे दिन चतुर्थी का ही प्रभाव माना जाएगा। ऐसे में अगले दिन ही पंचमी रहेगी। इस सिद्धांत के अनुसार 26 अगस्त को तृतीया तिथि दोपहर 01:54 तक रहेगी इसके बाद चतुर्थी प्रारंभ होगी इस मान से पूरे दिन तृतीया तिथि का ही प्रभाव रहेगा।

नोट: उपरोक्त से यह सिद्ध होता है कि 27 अगस्त 2025 बुधवार के दिन ही मध्याह्न काल में गणपति स्थापना करना चाहिए। इस बार गणेश चतुर्थी 27 अगस्त 2025 बुधवार से प्रारंभ होकर 6 सितंबर 2025 शनिवार को अनंत चतुर्दशी के दिन गणेशोत्सव समाप्त होंगे। अनंत चतुर्दशी के दिन विसर्जन होगा। जानिए गणपति स्थापना और गणेश जी की पूजा का सबसे शुभ और श्रेष्ठ मुहूर्त।

गणेश मूर्ति स्थापना और पूजा का शुभ मुहूर्त चौघड़िया अनुसार: अमृत: सुबह 7:33 से 9:09 के बीच।

शुभ: सुबह 10:46 से दोपहर 12:22 के बीच। शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त: 06:48 से 7:55 के बीच। राहु काल: दोपहर 12:22 से 01:59 के बीच। इस समय स्थापना और पूजा न करें।

नोट: वैसे गणेश पूजन के लिए मध्याह्न मुहूर्त: 27 अगस्त 2025 को सुबह 11:05 बजे से दोपहर 1:40 बजे तक गणपति स्थापना और पूजा का शुभ मुहूर्त बताया जा रहा है परंतु हमारी सलाह है कि इस बीच राहु काल भी रहेगा इसलिए चौघड़िया मुहूर्त ही सही रहेगा। चौघड़िया मुहूर्त में आप शुभ मुहूर्त ले सकते हैं जो कि सुबह 10:46 से दोपहर 12:22 के बीच है।

