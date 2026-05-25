गंगा दशहरा 2026: मां गंगा का पृथ्वी अवतरण और इन 8 दिव्य वस्तुओं के दान का महापुण्य

सनातन धर्म में गंगा दशहरा का पर्व बेहद पवित्र और आध्यात्मिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। धार्मिक ग्रंथों और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को ही इक्ष्वाकु वंश के प्रतापी राजा भगीरथ की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर पतित पावनी, मोक्षदायिनी माँ गंगा स्वर्गलोक से उतरकर पृथ्वी पर अवतरित हुई थीं। इस पावन दिवस पर पवित्र नदियों में स्नान करने के साथ-साथ 'दान' करने का विधान है।

1. शीतल जल और मिट्टी का घड़ा (मटका) ज्येष्ठ मास की तपती गर्मी में प्यासे को पानी पिलाना सबसे बड़ा धर्म माना गया है। गंगा दशहरा पर किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को शुद्ध जल से भरा हुआ मिट्टी का घड़ा (मटका) दान करना महापुण्य दायक होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इस दान से व्यक्ति के संचित पापों का नाश होता है और पितर तृप्त होते हैं।

2. मीठा शरबत अथवा ठंडा जल जल दान की श्रृंखला में राहगीरों और प्यासों के लिए शरबत या ठंडे पानी की प्याऊ लगवाना या इसका वितरण करना जीवन में अमृत घोलने जैसा है। इस दिन शरबत का दान करने से व्यक्ति को मानसिक शांति प्राप्त होती है और जीवन में असंतोष की भावना दूर होकर सुख-संतोष का संचार होता है।

3. सनातनी अन्न दान (गेहूं, चावल और दाल) अन्न को साक्षात 'ब्रह्म' कहा गया है। गंगा दशहरा के पावन योग पर किसी भूखे व्यक्ति या गरीब परिवार को गेहूं, चावल और दाल जैसी बुनियादी राशन सामग्री का दान करना चाहिए। मान्यता है कि जो व्यक्ति इस दिन आदरपूर्वक अन्न का दान करता है, उसके घर में देवी अन्नपूर्णा का वास हमेशा बना रहता है और कभी धन-धान्य की कमी नहीं होती।

4. ऋतु फल अथवा पका हुआ भोजन गर्मी के मौसम में आने वाले मौसमी फल जैसे- आम, तरबूज, खरबूजा या फिर श्रद्धापूर्वक घर में बनाया गया शुद्ध सात्विक भोजन दान करने का विशेष महत्व है। इस दान से जातक के सौभाग्य में वृद्धि होती है, आरोग्य लाभ मिलता है और समाज में यश-कीर्ति का विस्तार होता है।

5. सूती एवं हल्के वस्त्रों का दान इस प्रचंड गर्मी के मौसम में निर्धनों को तन ढकने और शीतलता प्रदान करने के लिए सूती (कॉटन) कपड़ों का दान करना सर्वोत्तम माना गया है। वस्त्र दान करने से जातक के जीवन से दरिद्रता और कंगाली का नाश होता है तथा घर-परिवार में सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य का आगमन होता है।

6. हाथ का पंखा या छाता चिलचिलाती धूप से रक्षा के लिए छाता और गर्मी से राहत के लिए हाथ का पंखा (बांस या सूती कपड़े से बना) दान करने की परंपरा सदियों पुरानी है। यह दान सीधे तौर पर दूसरों के कष्टों को कम करता है। फलस्वरूप, जातक के जीवन में आ रहे संकट और परेशानियाँ दूर होती हैं और उसे भौतिक सुख-सुविधाएँ प्राप्त होती हैं।

7. जूते-चप्पल (चरण पादुका) तपती धरती पर नंगे पैर चलने वाले असहाय लोगों को जूते या चप्पलों का दान करना राहु-केतु और शनि जनित दोषों को शांत करता है। धार्मिक दृष्टिकोण से चरण पादुकाओं का दान करने से मनुष्य के जीवन की दुर्गम राहें आसान हो जाती हैं और भाग्य के द्वार खुलते हैं।

8. गुड़ और तिल का दान गुड़ को सूर्य का और तिल को शनि एवं भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है। गंगा दशहरा के दिन गुड़ और काले या सफेद तिल का दान करने से शरीर शुद्ध होता है और कई प्रकार की बीमारियों से मुक्ति मिलती है। यह दान जातक को उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और सकारात्मक ऊर्जा का आशीर्वाद प्रदान करता है।

गंगा मैया का मूल मंत्र: गंगा दशहरा के दिन दान करते समय "ॐ नमो गंगायै विश्वरूपिण्यै नारायण्यै नमो नमः" मंत्र का स्मरण अवश्य करें। श्रद्धापूर्वक किया गया एक छोटा सा दान भी आपके जीवन को खुशियों से भर सकता है।