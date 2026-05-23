गंगा दशहरा विशेष: रोंगटे खड़े कर देगी गंगा आरती की ये 5 अलौकिक बातें, जानकर रह जाएंगे दंग

हिंदू धर्म में गंगा दशहरा के दिन मां गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। इस पावन दिन पर गंगा स्नान और दान का तो महत्व है ही, लेकिन शाम के समय होने वाली भव्य गंगा आरती का नजारा शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। शंखनाद, मंत्रोच्चार और सैकड़ों दीयों की रोशनी से जब नदी के घाट जगमगा उठते हैं, तो ऐसा लगता है मानो स्वर्ग जमीन पर उतर आया हो। अगर आप भी इस बार गंगा आरती देखने का प्लान बना रहे हैं, तो आइए जानते हैं इससे जुड़ी 5 बेहद रोचक और चमत्कारी बातें, जो बहुत कम लोग जानते हैं।

1. आरती का वजन और 'अग्नि अनुष्ठान' का रहस्य क्या आप जानते हैं कि गंगा आरती के दौरान पंडितों के हाथों में जो विशाल पीतल के दीये (पिरामिड लैंप) होते हैं, उनका वजन करीब 4 से 5 किलो तक होता है? इस भारी-भरकम दीये को एक हाथ से लगातार बिना रुके लहराना आसान नहीं होता। इसके लिए बाकायदा कड़ा अभ्यास किया जाता है। आरती में इस्तेमाल होने वाला यह कपूर और घी का महादीपक ब्रह्मांड में सकारात्मक ऊर्जा फैलाने के लिए एक 'अग्नि अनुष्ठान' की तरह काम करता है।

2. बनारस और हरिद्वार की आरती में है बड़ा अंतर अक्सर लोग सोचते हैं कि हर जगह की गंगा आरती एक जैसी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। हरिद्वार (हर की पौड़ी) की आरती अपने शांत, पारंपरिक और पौराणिक अंदाज के लिए जानी जाती है, जहां पूरा ध्यान मंत्रों के जाप पर होता है। वहीं, वाराणसी (दशाश्वमेध घाट) की गंगा आरती एक भव्य 'थिएट्रिकल इवेंट' की तरह दिखती है, जहां कोरियोग्राफी, घंटियों की लय और सिंक्रनाइज़ेशन (एक साथ हिलना) अद्भुत होता है।

3. मिनटों के हिसाब से तय होता है आरती का समय गंगा आरती का कोई तय फिक्स टाइम नहीं होता। यह पूरी तरह से सूर्यास्त (Sunset) के समय पर निर्भर करती है। हिंदू पंचांग के अनुसार, जैसे-जैसे साल भर सूर्यास्त का समय बदलता है, वैसे-वैसे आरती का समय भी कुछ मिनट आगे-पीछे कर दिया जाता है। शाम ढलने और रात की शुरुआत के ठीक बीच का यह समय (प्रदोष काल) बेहद पवित्र माना जाता है।

4. मंत्रों का वो कंपन, जो डिप्रेशन दूर कर दे आरती की शुरुआत से ठीक पहले जो शंखनाद और स्वस्तिवाचन (मंत्रोच्चार) होता है, उसके पीछे गहरा विज्ञान छिपा है। वैज्ञानिकों का भी मानना है कि घाटों पर एक साथ होने वाले सैकड़ों शंखों और घंटियों की आवाज से उत्पन्न होने वाला ध्वनि कंपन (Sound Vibration) वातावरण के बैक्टीरिया को नष्ट करता है। इसके अलावा, यहां की पॉजिटिव एनर्जी मानसिक तनाव और डिप्रेशन को दूर करने में बहुत मददगार साबित होती है।

5. हर की पौड़ी का 'ट्विनिंग रिचुअल' (जुड़वां आरती) हरिद्वार के हर की पौड़ी घाट पर होने वाली आरती की सबसे खास बात यह है कि यह एक साथ दोनों किनारों पर होती है। मुख्य घाट पर तो पंडित जी आरती करते ही हैं, लेकिन ठीक उसके सामने बने मालवीय घाट पर भी हुबहू वैसी ही आरती की जाती है। जब दोनों तरफ के सैकड़ों दीये एक साथ पानी में अपनी परछाई बनाते हैं, तो वह नजारा जीवन भर के लिए आंखों में बस जाता है।