गणगौर तीज 2026: सुहाग और सौभाग्य का महापर्व, जानिए महत्व और पूजा विधि

Ganagaur Teej Vrat 2026: राजस्थान की गलियों से लेकर मालवा और‍ निमाड़ सहित देश के कोने कोने तक, जब चैत्र का महीना आता है, तो फिजाओं में एक अलग ही खनक गूंजती है। यह खनक है 'गणगौर' की। केवल एक व्रत नहीं, बल्कि यह उत्सव है प्रेम, समर्पण और अटूट विश्वास का। आइए जानते हैं साल 2026 में इस महापर्व से जुड़ी हर खास बात।

कैलेंडर में नोट करें: शुभ मुहूर्त (2026) साल 2026 में गणगौर का उल्लास 21 मार्च, शनिवार को मनाया जाएगा।

तृतीया तिथि का आगाज: 21 मार्च, रात्रि 02:30 (AM) बजे से। तृतीया तिथि का समापन: 21 मार्च, रात्रि 11:56 (PM) बजे तक।

क्यों खास है गणगौर? (महत्व) गणगौर का अर्थ: 'गण' यानी शिव और 'गौर' यानी गौरी। यह पर्व साक्षात शिव-शक्ति के मिलन का प्रतीक है।

अखंड सौभाग्य का वरदान: सुहागिनें अपने पति की लंबी आयु और खुशहाली के लिए माता पार्वती से आशीर्वाद मांगती हैं।

मनचाहे वर की आस: कुंवारी कन्याएं इस दिन अच्छे जीवनसाथी की कामना के साथ ईसर-गणगौर की पूजा करती हैं।

सांस्कृतिक विरासत: यह पर्व रिश्तों में मिठास और परिवार में सुख-समृद्धि लाने वाला माना जाता है।

पूजन की तैयारी: क्या-क्या चाहिए? (सामग्री) पूजा की थाली: पूजा की थाली सजाने के लिए इन चीजों को पहले ही जुटा लें:

ईसर गौर: ईसर-गणगौर की सुंदर मूर्तियां (मिट्टी या लकड़ी की) श्रृंगार का सामान: मेहंदी, सिंदूर, चूड़ियां, बिंदी और गहने।

ताजे फूल: गुलाब, कमल और दूब (हरियाली का प्रतीक)। मिष्ठान: घेवर (गणगौर का खास प्रसाद), फल और घर के बने पकवान।

कैसे करें पूजा? (आसान विधि) संकल्प और शुद्धि: ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। याद रखें, इस व्रत में भक्ति के साथ-साथ संयम का भी बड़ा महत्व है।

मूर्तियों का श्रृंगार: घर के पवित्र स्थान पर ईसर-गणगौर की मूर्तियों को विराजित करें। उन्हें सुंदर वस्त्र पहनाएं और गहनों से सजाएं।

भजन और लोकगीत: गणगौर की पूजा बिना गीतों के अधूरी है। मारवाड़ी लोकगीतों और भजनों के साथ माता पार्वती का आह्वान करें। शाम के समय सामूहिक आरती और कीर्तन का आनंद लें।

कहानी और अर्घ्य: गणगौर की कथा सुनें और भगवान सूर्य व चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपने परिवार की खुशहाली की दुआ करें।

व्रत का पारण: 21 मार्च की रात को पूजा संपन्न करने के बाद सात्विक भोजन ग्रहण कर व्रत खोलें और अपनों में प्रसाद बांटें।

खास टिप: इस दिन 'दूब' से पानी छिड़कते हुए पूजा करना और मेहंदी लगाना बेहद शुभ माना जाता है। यह परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी रिश्तों की ताजगी बनाए रखती है।