गणगौर ईसर-गौरी की अमर कथा: प्रेम, परीक्षा और सुहाग का वरदान

Gangaur Teej 2026: राजस्थान, मालवा और निमाड़ में गणगौर तीज मनाए जाने का खास महत्व है। इस दिन गण यानी शिव और गौर यानी माता पार्वती। भगवान शिव और माता पार्वती के असीम प्रेम की यह पौराणिक कथा जितनी प्राचीन है, उतनी ही प्रेरणादायक भी। गणगौत तीज की पूजा और आरती के बाद पौराणिक कथा पढ़ने का प्रचलन है। आइए, इस पावन कथा को एक नए और भावपूर्ण अंदाज़ में पढ़ते हैं:

1. भक्ति की सरलता और सुहाग का उपहार एक समय की बात है, महादेव, माता पार्वती और देवर्षि नारद धरती के भ्रमण पर निकले। चलते-चलते चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन वे एक गांव पहुंचे। भगवान के आने की खबर आग की तरह फैल गई।

गांव की 'कुलीन' (धनी) स्त्रियां छप्पन भोग बनाने में जुट गईं ताकि भगवान का भव्य स्वागत कर सकें। लेकिन वहीं, 'साधारण' परिवार की महिलाएं, जिनके पास भक्ति के अलावा कुछ न था, वे तुरंत हल्दी और अक्षत (चावल) लेकर माता की आरती उतारने पहुंच गईं। पार्वती जी उनकी निश्छल भक्ति से इतनी प्रसन्न हुईं कि उन्होंने अपने हाथ का सारा 'सुहाग रस' उन पर छिड़क दिया और उन्हें अटल सुहाग का वरदान दे दिया।

जब बाद में धनी स्त्रियां कीमती पकवानों की थालियां लेकर आईं, तो महादेव ने मुस्कुराकर पूछा- "गौरी, सारा आशीर्वाद तो तुमने पहले ही बांट दिया, अब इन्हें क्या दोगी?" माता ने मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया- "स्वामी, उन्हें मैंने बाहरी रस दिया था, लेकिन इन स्त्रियों को मैं अपनी उंगली चीरकर अपने रक्त का 'अमृत रस' दूंगी। जो इस रस को पाएगा, वह मेरी तरह ही सौभाग्यशाली बनेगा।" और माता ने वैसा ही किया।

2. नदी तट की पूजा और माता की 'मीठी माया' इसके बाद, पार्वती जी ने नदी तट पर जाकर अकेले में महादेव की पूजा की। उन्होंने बालू (रेत) से शिव-प्रतिमा बनाई, रेत के ही पकवान अर्पित किए और नदी की मिट्टी का तिलक लगाया। इस श्रद्धा-भक्ति में उन्हें काफी समय लग गया।

जब वे वापस लौटीं, तो महादेव ने चुटकी लेते हुए पूछा- "गौरी, इतनी देर कहां लगा दी?" मर्यादा और संकोच वश माता ने एक 'मीठा झूठ' बोल दिया- "वहां मुझे मेरे मायके वाले मिल गए थे, बस उन्हीं के साथ दूध-भात खाने में समय बीत गया।" अब महादेव तो अंतर्यामी थे, वे अपनी प्रिय पार्वती के साथ थोड़ी ठिठोली करना चाहते थे। उन्होंने कहा- "अच्छा! तो फिर मुझे भी दूध-भात खाना है, चलिए नदी किनारे!"-

3. भक्त की लाज और चमत्कारी महल पार्वती जी दुविधा में पड़ गईं, पर उन्होंने मन ही मन महादेव का ध्यान किया- "प्रभु, यदि मैं आपकी सच्ची दासी हूँ, तो मेरी लाज रख लीजिए।" जैसे ही वे नदी तट पर पहुँचे, वहां एक जादुई नज़ारा था! मिट्टी की जगह एक भव्य महल खड़ा था, जहां पार्वती जी का पूरा मायका मौजूद था। शिव-पार्वती ने वहां दो दिन बिताए। तीसरे दिन जब पार्वती जी ने चलने की ज़िद की, तो महादेव और रुकना चाहते थे। अंत में पार्वती जी रूठकर अकेले ही चल दीं, तो विवश होकर शिव जी और नारद जी को भी उनके पीछे आना पड़ा।

4. नारद की खोज और सत्य का बोध रास्ते में महादेव ने अपनी लीला फिर दोहराई। उन्होंने कहा- "गौरी, मैं अपनी माला तुम्हारे मायके वाले महल में ही भूल आया हूँ।" नारद जी को माला लाने भेजा गया। लेकिन जैसे ही नारद वहां पहुँचे, वहां न कोई महल था, न कोई इंसान! वहां तो सिर्फ घना जंगल और हिंसक पशु थे। अचानक बिजली चमकी और नारद जी ने देखा कि महादेव की माला एक पेड़ पर टंगी है।

नारद जी ने लौटकर सारा हाल बताया, तो शिव जी हंसने लगे। तब नारद जी ने माता पार्वती के चरणों में शीश झुकाकर कहा:

"हे आदिशक्ति! आप पतिव्रताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। यह सब आपके सतीत्व और गुप्त पूजा का प्रभाव है। आपकी भक्ति ऐसी है कि आप शून्य से सृष्टि रच सकती हैं।"

कथा का सार नारद जी ने वरदान दिया कि जो भी स्त्री माता पार्वती की तरह 'गुप्त रूप' से पति की मंगलकामना के लिए यह पूजन करेगी, उसे महादेव की कृपा से अखंड सौभाग्य प्राप्त होगा।

यही कारण है कि आज भी गणगौर के दिन महिलाएं पारंपरिक गीतों और अटूट श्रद्धा के साथ ईसर-गौरी को पूजती हैं, ताकि उनके जीवन में भी शिव-पार्वती जैसा निश्छल प्रेम और विश्वास बना रहे।