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गुड़ी पड़वा और चैत्र प्रतिपदा के दिन भूलकर भी न करें ये गलतियां, जानिए 10 जरूरी बातें

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गुड़ी पड़वा 2026
BY: WD Feature Desk
Publish Date: Wed, 18 Mar 2026 (13:28 IST) Updated Date: Wed, 18 Mar 2026 (13:38 IST)
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नूतन वर्ष के आगमन और चैत्र नवरात्रि के शुभारंभ का पर्व गुड़ी पड़वा केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि जीवन में नई ऊर्जा भरने का अवसर है। अगर आप इस दिन को आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टि से खास बनाना चाहते हैं, तो इन 10 पवित्र चरणों का पालन करें।
 

1. सूर्योदय के साथ आत्म-शुद्धि

दिन की शुरुआत साधारण स्नान से नहीं, बल्कि शरीर पर तेल का उबटन लगाकर करें। यह न केवल शास्त्रों में वर्णित है, बल्कि त्वचा के स्वास्थ्य के लिए भी उत्तम है। इसके बाद हाथ में अक्षत, पुष्प और जल लेकर सुख-समृद्धि का संकल्प लें।
 

2. ब्रह्माजी की स्थापना और साज-सज्जा

एक साफ चौकी पर श्वेत वस्त्र बिछाएं और हल्दी या केसर से रंगे चावलों से अष्टदल कमल बनाएं। इस पर सृष्टिकर्ता ब्रह्माजी की प्रतिमा स्थापित करें। साथ ही, घर के मुख्य द्वार को सुंदर ध्वज, पताका और वंदनवार से सजाकर सकारात्मकता का स्वागत करें।
 

3. विधि-विधान से पूजन

भगवान गणेश और माता अंबिका के स्मरण के बाद 'ॐ ब्रह्मणे नमः' मंत्र के साथ ब्रह्माजी का षोडशोपचार पूजन करें। श्रद्धा भाव से की गई यह पूजा पूरे वर्ष के लिए सुरक्षा कवच का काम करती है।
 

4. मंगलकारी प्रार्थना

पूजन के बाद हाथ जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना करें कि आने वाला वर्ष विघ्नों से मुक्त और कल्याणकारी हो। भाव यह रखें कि पुराने कष्ट बीत गए और अब खुशियों का सवेरा होगा।
 

5. पंचांग श्रवण: समय का ज्ञान

इस दिन विद्वानों से नए पंचांग का श्रवण करना चाहिए। वर्ष के राजा, मंत्री और ग्रहों की स्थिति जानकर अपने आने वाले समय की योजना बनाना बेहद शुभ माना जाता है।
 

6. सेवा और दान का संकल्प

अपनी सामर्थ्य के अनुसार पंचांग का दान करें और प्याऊ (जल सेवा) की स्थापना करें। दूसरों की प्यास बुझाना और ज्ञान का विस्तार करना इस दिन का सबसे बड़ा पुण्य है।
 

7. नीम का 'आरोग्य प्रसाद'

स्वास्थ्य की दृष्टि से यह दिन बहुत महत्वपूर्ण है। नीम की कोमल पत्तियों और फूलों के चूर्ण में काली मिर्च, नमक, हींग, जीरा और मिश्री मिलाकर सेवन करें। यह मिश्रण रक्त को शुद्ध करता है और साल भर बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है।
 

8. सात्विक भोजन और ब्राह्मण भोज

पूजन के पश्चात उत्तम और सात्विक व्यंजनों से ब्राह्मणों को प्रेमपूर्वक भोजन कराएं। इसके बाद ही स्वयं परिवार के साथ बैठकर नए अन्न का आनंद लें।
 

9. शक्ति की आराधना (घटस्थापना)

गुड़ी पड़वा से ही नवरात्रि का आरंभ होता है। शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना करें और 'चैत्राय नमः' व 'वसंताय नमः' मंत्रों से नव संवत्सर का पूजन करें। नए वस्त्र धारण कर शक्ति की भक्ति में लीन हो जाएं।
 

10. नवमी तक साधना का संकल्प

प्रतिपदा से शुरू हुआ यह भक्ति का सफर नवमी तक चलना चाहिए। मां जगदंबा की आराधना करें और व्रत के पूर्ण होने पर अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए विनम्र प्रार्थना करें।
 

भूलकर भी न करें ये 5 गलतियां

1. तामसिक भोजन करना
2. शराब पीना
3. अपशब्द कहना
4. काले वस्त्र पहनना 
5. गंदगी करना
 

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