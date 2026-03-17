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गुड़ी पड़वा पर कड़वी नीम और मीठा गुड़ क्यों खाते हैं? जानिए परंपरा और इसका खास महत्व

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In the picture, a Gudi and a flag are hoisted on the roof, and a man is performing a puja alongside two women.
BY: WD Feature Desk
Publish Date: Tue, 17 Mar 2026 (14:54 IST) Updated Date: Tue, 17 Mar 2026 (15:17 IST)
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गुड़ी पड़वा के पावन अवसर पर कड़वी नीम की पत्तियों और मीठी मिश्री (या गुड़) का मिश्रण खाना केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि इसके पीछे गहरा आयुर्वेदिक और मनोवैज्ञानिक तर्क छिपा है। गुड़ी पड़वा के पावन अवसर पर कड़वी नीम की पत्तियों और मीठे गुड़ (या मिश्री) का मिश्रण खाना केवल एक रस्म नहीं, बल्कि इसके पीछे गहरा जीवन दर्शन और आयुर्वेद छिपा है। इसे साथ में खाने के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं।
 

1. जीवन का संतुलन (Philosophical Reason)

यह मिश्रण हमें जीवन की वास्तविकता का बोध कराता है। नया साल शुरू होते ही हम स्वयं को याद दिलाते हैं कि आने वाला वर्ष सुख (मीठा) और दुख (कड़वा) दोनों का मेल होगा। इन दोनों को समान भाव से स्वीकार करना ही जीवन जीने की सही कला है। यह हमें मानसिक रूप से हर परिस्थिति के लिए तैयार करता है।
 
गुड़ी पड़वा पर नीम और गुड़ का प्रसाद जीवन के खट्टे-मीठे अनुभवों का प्रतीक है। नीम कड़वा होता है, जो जीवन में आने वाली कठिनाइयों का प्रतीक है, जबकि गुड़ मीठा होता है, जो जीवन में आने वाली खुशियों का प्रतीक है। इस प्रसाद को खाकर लोग जीवन के सभी अनुभवों को स्वीकार करने और उनसे सीख लेने का संकल्प लेते हैं।
 

2. ऋतु परिवर्तन और स्वास्थ्य (Health Benefits)

चैत्र का महीना वसंत के अंत और ग्रीष्म (गर्मी) की शुरुआत का संधि काल होता है। इस समय शरीर में 'पित्त' और 'कफ' का संतुलन बिगड़ सकता है:
 
नीम के स्वास्थ्य लाभ (Health Benefits of Neem) 
खून को साफ करे: नीम में एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल गुण होते हैं, जो खून को साफ करने में मदद करते हैं।
रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाए: नीम में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करते हैं।
त्वचा के लिए फायदेमंद: नीम त्वचा की समस्याओं जैसे मुंहासे, एक्जिमा और सोरायसिस से राहत दिलाने में मदद करता है।
पाचन को सुधारे: नीम पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद करता है।
मधुमेह को नियंत्रित करे: नीम ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में मदद करता है।
 
गुड़ के स्वास्थ्य लाभ (Health Benefits of Jaggery) 
आयरन का अच्छा स्रोत: गुड़ में आयरन होता है, जो एनीमिया से बचाव करता है।
पाचन को सुधारे: गुड़ पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद करता है।
शरीर को ऊर्जा दे: गुड़ में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो शरीर को ऊर्जा देते हैं। यह शरीर को तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है।
इम्यूनिटी को बूस्ट करे: गुड़ में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद करते हैं।
हड्डियों को मजबूत बनाए: गुड़ में कैल्शियम और फास्फोरस होता है, जो हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं।
 

3. आयुर्वेद और चैत्र का महत्व (The Significance of Ayurveda and the Month of Chaitra) 

आयुर्वेद के अनुसार, चैत्र मास में नीम के पेड़ पर आने वाली नई कोपलें (कोमल पत्तियां) औषधीय गुणों से भरपूर होती हैं। सुबह खाली पेट इनका सेवन करने से साल भर पेट की समस्याओं और इन्फेक्शन का खतरा कम हो जाता है।
 

4. जीवन के छह अनुभव (Six Experiences of Life):

परंपरागत रूप से इस मिश्रण में अक्सर छह स्वाद मिलाए जाते हैं, जो जीवन के छह अनुभवों का प्रतीक हैं:
  • नीम के फूल/पत्तियां (कड़वाहट- कठिन समय)
  • गुड़ (मिठास- खुशियां)
  • कच्चा आम (खटास- चुनौतियां)
  • नमक (नमकीन- उत्साह)
  • लाल मिर्च/काली मिर्च (तीखापन- क्रोध या जोश)
  • इमली (खट्टा-मीठा- यादें)

5. प्रसाद का वैज्ञानिक स्वरूप: (The Scientific Nature of Prasad)

यह 'पचड़ी' या 'प्रसाद' हमारे शरीर के त्रिदोषों को संतुलित करने की एक अचूक प्राकृतिक औषधि है।

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